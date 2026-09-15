Arrive: Einparken für die Zukunft

Was 1955 in Schweden mit dem Aufstellen von ersten Parkuhren begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem der größten Parknetzwerke entwickelt und einem der schnellst wachsenden Konzerne in Europa, der nichts weniger vorhat, als Autos, Öffis, Stadtplanung und Flottenmanagement auf einer gigantischen Plattform zu vereinen. Schon heute können Parkscheine direkt aus dem automobilen Betriebssystem im Fahrzeug gekauft werden oder Kommunen steuern mit Informationen aus Fahrzeugen ihre Verkehrsplanung und Parkplatzauslastung – Arrive liefert im Hintergrund Daten und Services dafür. Nun trimmt sich der Konzern im großen Stil auf KI-gestützte Abläufe, die ein neuer Chief AI Officer, in die Organisation einzieht. Eugene Tsyrklevich bringt den Mobilitätsdienstleister auf KI-Kurs und berichtet, wie er dieses Change-Projekt, das 4.000 Mitarbeitende in 90 Ländern betrifft, angeht.

Entwickelt wird die KI-Strategie im Konzern selbst, nur für die Trainings der Mitarbeitenden werden externe Dienstleister dazugeholt. „Den Großteil der Belegschaft schulen wir selbst, und wir sehen immer häufiger, dass auch technisch nicht versierte Kolleginnen ihre eigenen Tools bauen“, erzählt Tsyrklevich. „Ein Kollege aus dem Vertrieb hat unlängst eine Art Spiel gebaut, das nun für das Sales Training genutzt wird. Er ist kein Software-Entwickler.“ Die KI-Kompetenz aller Mitarbeitenden zu erhöhen, ist eines der wichtigsten Kurzfristziele. Haben vor dem Aufkommen der generativen Sprachmodelle hauptsächlich die Datenspezialist:innen im Haus damit gearbeitet, sind in den letzten Jahren eine ganze Menge an kleinen KI-Projekten dazugekommen und das Ganze hat sich insgesamt enorm beschleunigt.