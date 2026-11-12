Hauptgrund für die stark gestiegenen Kosten sind Preisänderungen, die die Industrie heuer durchgeführt hat. Während es bei älteren Sprachmodellen Nachlässe wie im Sale gibt (minus 50 Prozent), sind Premium-Abos teurer geworden. Das bei Unternehmen sehr populäre Anthropic hat in der Enterprise-Grundgebühr seit April kein Token-Kontingent mehr inkludiert. Die gesamte Industrie rechnet vermehrt nach Verbrauch ab, der in Token gemessen wird.

Peter Schentler, Partner bei der Managementberatung Horváth, beschäftigt sich mit dem Thema intensiv und illustriert die Lage mit einem Vergleich: „Das erste Netflix-Abo hat 6,99 Euro gekostet, letzten Monat stiegen die Kosten auf 24,99 Euro.“ Dieser Effekt ist bei der KI in kürzerer Zeitspanne zu beobachten und wird sich noch stärker bemerkbar machen. Mit dem Einsatz von KI-Agenten, die autonom Projekte und nicht mehr nur einzelne Aufgaben abarbeiten, vervielfacht sich dieser Token-Verbrauch – in welchem Ausmaß, lässt sich seriös nicht abschätzen. „Viele Unternehmen, die vor zwei, drei Jahren begonnen haben, wurden im Roll-out jetzt von den Kosten überrascht“, kommentiert Schentler die Lage. „Das agentische Arbeiten erhöht die ökonomische Komplexität.“ Und, so der Experte: „Die zweite Welle der KI wird sich betriebswirtschaftlich entscheiden. Unternehmen brauchen ein Steuerungselement und müssen ihr KI-Performance-Management erweitern.“

Bei der Österreichischen Post gibt es das schon, und die Finanzabteilung weiß auch genau, wie viel sie unter dem Titel „KI“ ausgeben wird. Ein Prozent des gesamten IT-Budgets, sagt Post-CIO Horst Mooshandl, der überzeugt ist, dass noch viel mehr Geld in die KI fließen wird: „Die Token-Kosten werden in jedem Unternehmen steigen. Es ist gut investiertes Geld, wenn der Nutzen gut gelenkt wird.“ Die Post routet nicht nur die Pakete im Logistikzentrum, sie lenkt auch die Nutzer:innen mit ihren Prompts zum effizientesten und günstigsten Sprachmodell für die jeweilige Anfrage.

Einen KI-Kassasturz auf Knopfdruck bekommt auch der Linzer Magistrat hin. Hier sind es 1,5 Prozent des IT-Budgets, die Magistratsdirektorin Ulrike Huemer für KI-Lizenzen ausgibt: „Wir folgen nicht jedem Trend, setzen KI dort ein, wo sie einen echten Mehrwert bringt. Teil unserer KI-Strategie ist auch, dass wir kontinuierlich den Markt beobachten und das Modell wechseln, wenn es ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis verspricht.“ Ähnlich geht es das 75-köpfige Team der Agentur BBDO Wien an, um die KI-Ausgaben im Blick zu behalten. Dort sind die Kosten für künstliche Intelligenz jährlich um 20 Prozent gestiegen, weil mehr Mitarbeitende Lizenzen brauchen. Kosten und Nutzen werden im Einzelfall pragmatisch abgewogen: „Nicht der Preis entscheidet, sondern die gelieferte Qualität“, sagt Geschäftsführerin Jana David-Wiedemann, „manchmal erkennt man die erst nach dem Kauf. Wenn sie nicht passt, kehren wir zur Standardlizenz zurück.“