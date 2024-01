KI, Wachstumsmotor und Herausforderung für Führungskräfte

Im Rahmen der Studie "Now decides next" hat Deloitte Ende des Jahres 2023 auch über 2.800 Entscheider und Führungskräfte weltweit zu einer Einschätzung der weiteren Entwicklung der KI-Technologien befragt. Der Tenor dabei war eindeutig: Der Großteil der Unternehmen rechnet aufgrund der zunehmenden Etablierung von Gen AI in naher Zukunft mit tiefgreifenden Veränderungen. Allerdings- und das ist der Pferdefuß: Meistens fehlt es noch am notwendigem Know-how, die Technologie auch zielführend einzusetzen. "Generative Künstliche Intelligenz setzt Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger massiv unter Druck", zieht Deloitte daher den Schluss.

Das zeigt auch die Auswertung der Manager-Befragung. Demnach gehen acht von zehn Führungskräften (79 %) davon aus, dass Gen AI in weniger als drei Jahren zu einer erheblichen Umgestaltung ihres Unternehmens führen wird. Trotzdem konzentriert sich die Mehrheit von ihnen immer noch auf Aspekte wie Effizienzsteigerung und Kostensenkung. Wobei das wohl größte Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungspotenzial aber in der Nutzung von KI-Lösungen steckt, die bei den bisherigen Management-Ansätzen unberücksichtigt sinn.

„Es ist damit zu rechnen, dass die zunehmende Etablierung von Gen AI eine regelrechte Innovationswelle lostreten wird“, ist auch Josef El-Rayes, Partner und KI-Experte bei Deloitte Österreich überzeugt. „Für Unternehmen tun sich damit neue Herausforderungen auf. Einerseits gilt es mit der hohen Geschwindigkeit Schritt zu halten, andererseits muss sichergestellt werden, dass angemessene Governance- und Risikominderungsmaßnahmen getroffen werden – der Handlungsdruck ist enorm.“