„Wer KI besser nutzt, bleibt im Geschäft“

Firmenchef Marvin Behrendt (rechts) baut mit KI-Experten Thomas Schweiger von der Firma Nagarro sein Unternehmen um.©Christian Dusek
KI-Agenten im Einsatz: Wie der Chef einer Kleinfirma für Onlineformulare Produkt und Team radikal umgebaut hat.
Der Groschen fällt selten geplant und meist auch nicht am Schreibtisch. Marvin Behrendt hörte beim AI-Circle an der TU Wien letzten November einen Vortrag von zwei Mitarbeitern des Standard. „Die erzählten, wie sie ihre Anzeigenprozesse im Eigenbau automatisiert haben,“ erzählt Behrendt. Der Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Aforms war elektrisiert: „Wenn heute so etwas technisch ungeschulte Nutzer selbst machen können, betrifft das auch unser Geschäft.“ Behrendt entwickelt seit über 25 Jahren Onlineformulare für die Verwaltung in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein und beschäftigt 45 Mitarbeitende. Unmittelbar nach der Konferenz startete er ein Transformationsprojekt: „Als Geschäftsführer bin ich hier für Innovationen zuständig.“ Die Mission war, das Kernprodukt der Formularerstellung mit neuen Funktionen moderner für die Kunden und für die Entwicklung der Prozesse die KI möglichst produktiv nutzbar zu machen.
„Im Kern sind Onlineformulare nichts anderes als kleine Web-Applikationen“, sagt Behrendt und ordnet sein Produkt im historischen Kontext ein: „Formulare gibt es seit 200 Jahren, Onlineformulare seit über drei Jahrzehnten, aber jetzt fangen die Formulare an zu sprechen und verarbeiten teil- oder vollautomatisiert Daten auf eine Weise, die bislang noch nicht möglich war.“ Um daraus aber sichere und solide neue Anwendungen zu bauen, hat sich Behrendt mit Thomas Schweiger einen KI-Experten vom IT-Dienstleister Nagarro dazugeholt, der die Transformation begleitet und die Möglichkeiten des agentischen Arbeitens in die Prozesse einbauen hilft.
Hauptarbeit: saubere Konzepte
Dafür ist im Vorfeld einiges in konzeptioneller Arbeit nötig, um die KI-Agenten so einzustellen, dass sie sauber arbeiten: „Die Agenten müssen wissen, was sie tun und dürfen nicht halluzinieren“, sagt Experte Schweiger. Inhalte und Abläufe müssen wasserdicht sein, der Radius der KI-Agenten strikt definiert werden. Das passiert beim sogenannten Context Engineering. „Das ist die eigentliche Hauptarbeit,“ sagt Schweiger. Wieder und wieder wird die KI mit unterschiedlichen Fragensets konfrontiert und kontrolliert, ob sie richtig „antwortet“. Das passiert in Hunderten, teils Tausenden Varianten – beim sogenannten Testing, das nun hochgradig automatisiert passiert und so Entwicklerkapazitäten freisetzt, die woanders genutzt werden können. „Wir können uns Themen annehmen, die wir vorher schlicht nicht bewältigen konnten, und wir müssen Mitarbeitende dafür auch nicht wochenlang auf Schulungen schicken“, erzählt der Aforms-Geschäftsführer Behrendt. Die Sprachmodelle übernehmen das – unter menschlicher Aufsicht.
Neue Aufgaben für die Mitarbeitenden
Das führt wie in vielen Unternehmen in dieser Zeit auch bei Aforms zu Veränderungen in der Arbeitsweise und den Zuständigkeiten. „Die Entwickler setzen KI wie einen Junior Entwickler ein und die ersten beginnen sich damit auseinander zu setzen, wie sie die Spezifikationen besser schreiben können oder eine bessere Architektur planen können,“ erzählt Behrendt. Mit der Umstellung ihrer Jobrollen gehen die Mitarbeitenden unterschiedlich um. Seine Leute auf diesem Weg zu begleiten, wird über die Zeit die strategische wichtigste Aufgabe für den Firmenchef: „Oft geht es viel weniger um das Technische als um das Menschliche“.
Auf der Produktseite ist mittlerweile eine Art „Formularberatung“ herausgekommen, die mit den Anwendern spricht, wie die das von Chatbots kennen. Bei zwei österreichischen Landesverwaltungen läuft das im Testbetrieb und bietet Funktionen wie das automatische Importieren von Tabellen oder das Übersetzen in Sprachen und automatische Zurückführen der Informationen ins Deutsche an - der agentische Chatbot „berät“ beim Ausfüllen von Formularen.
Enorme Produktivität
Im Einsatz sind bei Aforms dafür Sprachmodelle von OpenAI wie auch Anthropic, und das aus einem ganz profanen Grund: „Wir wissen nicht, wie sich die Kosten und die Verfügbarkeit bei diesen Anbietern entwickeln wird.“ Diese Doppelgleisigkeit bedeutet unternehmerische Risikominimierung. Projekte können problemlos von OpenAI auf Anthropic migriert werden und wenn sich europäische Modelle besser entwickeln, sind die auch eine weitere Option für Behrendt.
Die Produktivität ist bei Aforms durch den KI-Einsatz jedenfalls stark gestiegen. „Wir haben gesehen, dass wir viel zu wenig Mittel eingeplant hatten,“ zieht der Chef Bilanz: „Das KI-Budget haben wir gern verdoppelt, weil er Output viel höher ist.“ Behrendt ist optimistisch, weiter gut im Geschäft zu bleiben und auch seine Mitarbeitenden gut auslasten zu können. Jobabbau ist kein Thema. „Wir glauben nicht, dass wir weniger Mitarbeitende haben werden. Die Gefahr besteht darin, dass wir am Markt von Unternehmen verdrängt werden, die die KI besser verwenden“, so Behrendt.
Zu den Unternehmen
Aforms ist ein auf Onlineformulare spezialisierter Dienstleister, der 2006 gegründet wurde. Das Produkt AFS ist im Rahmen eines Projekts mit dem Land Salzburg entstanden. In dieser speziellen Nische betreut Aforms öffentliche Organisationen in der Schweiz, Liechtenstein und Österreich versorgt, hier u.a. die Austro Control oder E-Control und ist auch Partnerdienst der Bundesbeschaffungsagentur.
Nagarro ist ein börsennotierter IT-Dienstleister mit Hauptsitz in München, 18.700 Mitarbeitenden in 39 Ländern und knapp einer Milliarde Euro Umsatz. In Österreich betreuen 180 Mitarbeitende Unternehmen wie Palfinger, Asfinag u.a. bei digitalen Transformationsprojekten.