„Wer KI besser nutzt, bleibt im Geschäft“

Der Groschen fällt selten geplant und meist auch nicht am Schreibtisch. Marvin Behrendt hörte beim AI-Circle an der TU Wien letzten November einen Vortrag von zwei Mitarbeitern des Standard. „Die erzählten, wie sie ihre Anzeigenprozesse im Eigenbau automatisiert haben,“ erzählt Behrendt. Der Geschäftsführer des IT-Dienstleisters Aforms war elektrisiert: „Wenn heute so etwas technisch ungeschulte Nutzer selbst machen können, betrifft das auch unser Geschäft.“ Behrendt entwickelt seit über 25 Jahren Onlineformulare für die Verwaltung in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein und beschäftigt 45 Mitarbeitende. Unmittelbar nach der Konferenz startete er ein Transformationsprojekt: „Als Geschäftsführer bin ich hier für Innovationen zuständig.“ Die Mission war, das Kernprodukt der Formularerstellung mit neuen Funktionen moderner für die Kunden und für die Entwicklung der Prozesse die KI möglichst produktiv nutzbar zu machen.

„Im Kern sind Onlineformulare nichts anderes als kleine Web-Applikationen“, sagt Behrendt und ordnet sein Produkt im historischen Kontext ein: „Formulare gibt es seit 200 Jahren, Onlineformulare seit über drei Jahrzehnten, aber jetzt fangen die Formulare an zu sprechen und verarbeiten teil- oder vollautomatisiert Daten auf eine Weise, die bislang noch nicht möglich war.“ Um daraus aber sichere und solide neue Anwendungen zu bauen, hat sich Behrendt mit Thomas Schweiger einen KI-Experten vom IT-Dienstleister Nagarro dazugeholt, der die Transformation begleitet und die Möglichkeiten des agentischen Arbeitens in die Prozesse einbauen hilft.