Gregor Bierent, Geschäftsführer von New Frontier Innova, schafft es, dass Unternehmer in zehn Minuten einen Kredit am Konto haben, Onlinebanking für User zu einem Erlebnis mit Mehrwert wird – und Banken damit der Einstieg in zukünftige Geschäftsfelder gelingt.
Gregor Bierent ist Chief Executive Officer von New Frontier Innova
(NF Innova), einem auf digitale Bankenlösungen spezialisierten Unternehmen mit dem Headquarter in Wien und Niederlassungen in Südosteuropa. New Frontier Innova wurde 2013 als Start-up aus einem Corporate-Innovation-Programm gegründet und ist seither als Softwareproduktionsfirma im Bereich Digital Banking gewachsen. Bierent ist seit Beginn für das Wachstum der Organisation verantwortlich.
Das Logo von New Frontier Innova, NF Innova, kennen wahrscheinlich mehr Menschen als das Unternehmen, das dahinter steckt. Welche Leistungen bietet New Frontier Innova an?
Wir sehen uns tatsächlich ein wenig als Hidden Champion oder zumindest als Hidden Player. Die New Frontier Innova wurde 2013 als Start-up aus einem Corporate-Innovation-Programm gegründet und ist seither als Softwareproduktionsfirma im Bereich Digital Banking gewachsen. Also mobile Überweisungen, die gesamte Kontoführung, Trading über das Handy. Und jetzt bieten wir die gesamten Bankdienstleistungen über digitale Kanäle an.
Sind Sie die Konkurrenz von Neobanken wie N26 oder Revolut?
Nein, wir bieten klassischen, traditionellen Banken modernste digitale White-Label-Lösungen an, damit sie genauso schnell sein können wie Neobanken. Und damit sie auch das junge oder technologisch affine Publikum, kleinere und mittlere Unternehmen, gewinnen oder als Kunden halten können. Wir sind Entwickler, aber keine Neobank.
Was bietet New Frontier Innova Traditionsbanken, damit sie genauso wie Neobanken agieren können?
Unsere Flaggschiffplattform Fintense steht an der Spitze der globalen Fintech-Evolution. Durch die Nutzung von Daten und künstlicher Intelligenz lässt sich eine extrem genaue Personalisierung bei Bankdienstleistungen erzielen. Statt in grobe Zielgruppen werden Nutzer in kleinste dynamische Segmente unterteilt. Neben den Digital Natives können etwa hybride User oder auch Digital Newcomers identifiziert werden.
Wie kann die Bank diese ganz gezielte Kundensegmentierung nutzen?
Durch Fintense können Banken ihre Onlinebanking-Oberflächen für ihre Kunden gezielt individuell anpassen – mit einem Look and Feel, das der jeweiligen User Experience entspricht. Je nachdem, wie sehr der Kunde digitalaffin ist, verändert sich das Design der App – und auch das Produktangebot.
Sie unterstützen also die digitale Transformation der klassischen Großbanken.
Ja, wir sind quasi ein Effizienztreiber. Mit Fintense helfen wir, physische Kunden in digitale Kunden zu transferieren. Und das zum Vorteil der Kunden, weil wir einfach mehr Funktionalitäten online im Angebot haben.
Wie sieht das im Kommerzkundenbereich aus?
Hier agieren wir mit unserem Business Finance Manager. Der richtet sich gezielt an Kunden aus dem KMU-Bereich. Er bietet eine Rundum-Analyse. Wo werden Ausgaben getätigt? Inwieweit sind diese Ausgaben gerechtfertigt? Wir unterstützen KMU auch bei der Cashflow-Optimierung und beim Cashflow-Forecast. Das ist ja gerade für kleinere Betriebe eine wichtige Frage. Hat mein Unternehmen noch genügend Cash am Ende des Monats, oder sollte die Bank vielleicht mit einem Überziehungsrahmen aushelfen?
Das heißt, die Banken können dadurch ihr Kreditgeschäft steigern?
Auch – aber das ist nicht der wesentliche Punkt. Wir liefern durch unsere Plattform bereits Lösungsansätze, die Unternehmen für ihr tägliches Geschäft brauchen, wie eben einen höheren Kreditrahmen. Damit kann sich in der Kundenbeziehung das Vertrauen zur Hausbank stärken. Und der Bank bieten sich natürlich auch Möglichkeiten zum Cross- oder Upselling.
Zu einer Bank zu pilgern, um einen Kredit zu beantragen, gehört nicht gerade zur Lieblingsbeschäftigung von KMU-Geschäftsführern.
Wir haben dafür beispielsweise mit einer großen österreichischen Bank eine spezielles Lösung entwickelt. Dabei wird der Kreditantrag für KMU-Unternehmen digitalisiert, sodass der Filialbesuch bis zu einer bestimmten Kredithöhe nicht mehr nötig ist. Unsere Lösung legitimiert durch Firmenbuch, Kreditbüro etc. die zeichnungsberechtigen Personen im Unternehmen. Nach der für Banken geltenden Know-Your-Customer-Verpflichtung wird das auch für juristische Personen entsprechend durchgeführt. So kann der Antrag einfach online durchgeführt werden.
Das klingt fast ein wenig zu einfach. Welche Kriterien werden bei der Online-Kreditvergabe noch beurteilt?
Grundsätzlich erfolgt die Überprüfung in mehreren Schritten: Über das Firmenbuch wird überprüft, ob der Antragsteller überhaupt zeichnungsberechtigt ist. Dann erfolgt die exakte Identifizierung der Person, bei der ihre persönlichen Daten genau überprüft werden. In weitere Folge gibt es Abfragen bei Kreditschutzverbänden. Natürlich in mehreren Ländern. Und nicht zuletzt haben Banken auch ihre eigenen Datenbanken zur Risikobewertung von Unternehmen. Dadurch entsteht dann ein ganzheitliches Bild – durch unsere moderne Technologie aber in kürzester Zeit.
Und wenn es einmal bei einem Kreditantrag um mehr als 50.000 Euro geht?
Dann fragt man natürlich nach einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung, nach dem letzten Jahresabschluss. Die Dokumente werden vom Unternehmen via Onlinebanking der Bank zur Verfügung stellt.
Und die gesamten Daten werden dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz viel schneller analysiert und ausgewertet als bislang üblich. Es liegt bei der Bank, ob sie eine genauere Bonitätsprüfung durch unser System ab 50.000 Euro oder erst bei einer höheren Summe durchführen will. Das hängt von der Risikoneigung ab. Aber der Ablauf bleibt der gleiche.
Wie sieht denn die Ausfallsquote bei den durch Ihre Plattform vermittelten Krediten aus?
Das hängt letztendlich von der Bank ab. Wir haben unsere Analyseplattform über 15 Jahre hindurch immer wieder weiterentwickelt. Die Bank kann die Parameter selber einstellen. Ist der Risikoappetit groß, oder ist man eher risikoavers? Wie man bei der Kreditvergabe vorgeht, liegt in der Entscheidung des Managements. Wir helfen der Bank, den Prozess so zu optimieren, dass ein Antrag nicht zwei, drei Wochen dauert und mehrere Filialbesuche benötigt werden. Wir verbinden die unterschiedlichen Systeme und holen dann den Kunden im Digitalkanal ab.
Was haben Banken konkret von mehr Kunden über Onlinekanäle?
Die Bankendienstleistungen wandeln sich immer weiter weg von einem reinen Bankgeschäft hin zu einer Gesamtservice-Dienstleistung für Unternehmer. Der Wettlauf um Kunden spielt sich zunehmend nicht mehr im klassischen Endgeschäft ab. Es geht darum, zusätzlich Leistungen zu verkaufen. Für Banken ist daher wichtig, wie sie den Kunden an sich binden können.
Ist der verstärkte digitale Kundenkontakt messbar?
Statistiken zeigen, wie oft der Kunde in seinen Onlinekanal kommt, wie lange er bleibt. Wichtig ist, diese Dauer zu verlängern. Denn dann kann man Zusatzprodukte, etwa Versicherungen, verkaufen. Er soll nicht nur einmal im Monat zu Gehaltsüberweisung zur Freigabe der Gehälter ins Onlinebanking einsteigen, sondern regelmäßig kommen, weil es dort für ihn als Unternehmer einen Mehrwert gibt. Das wollen Banken erreichen. Und für dieses Ziel bieten wir mit Fintense die optimale digitale Lösung an.