Gregor Bierent :

Dann fragt man natürlich nach einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung, nach dem letzten Jahresabschluss. Die Dokumente werden vom Unternehmen via Onlinebanking der Bank zur Verfügung stellt.

Und die gesamten Daten werden dann mit Hilfe von künstlicher Intelligenz viel schneller analysiert und ausgewertet als bislang üblich. Es liegt bei der Bank, ob sie eine genauere Bonitätsprüfung durch unser System ab 50.000 Euro oder erst bei einer höheren Summe durchführen will. Das hängt von der Risikoneigung ab. Aber der Ablauf bleibt der gleiche.