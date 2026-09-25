„Vergesst die kleinen Schritte, denkt groß“

TREND: Was ist die Idee hinter dem neuen Förderprogramm „Leading Companies“?

Henrietta Egerth: Österreich hat eine starke Forschungslandschaft, aber wir haben vielfach Forschungs­inseln, die zu wenig miteinander verbunden sind. Mit „Leading Companies“ wollen wir vernetzte Innovationslandschaften schaffen. Ein führendes Industrieunternehmen soll dabei als Zugpferd fungieren, eine gemeinsame technologische Roadmap entwickeln und ein ganzes Ökosystem aus Start-ups, KMU und Forschungseinrichtungen aktivieren.

Karin Tauz: Das ist ein wesentlicher Punkt des Modells: Die Leading Com­pany muss eine technologiegetriebene F&E-Roadmap entwickeln, Partner aktivieren und selbst substanzielle Investitionen einbringen. Die Förderung soll private Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen hebeln und gleichzeitig das gesamte Ökosystem stärken.

Warum braucht es dafür ein großes Unternehmen an der Spitze? Könnte man das Geld nicht direkt an innovative KMU verteilen?

Egerth: Ein erheblicher Teil der Mittel fließt ohnehin direkt in Projekte von Start-ups, KMU und Forschungseinrichtungen. Pro Innovationsökosystem sind rund zehn Millionen Euro für diese Partner vorgesehen. Die Leading Company bringt aber etwas ein, das ein einzelnes kleines Unternehmen häufig nicht in diesem Ausmaß leisten kann: internationale Märkte, industrielle Anwendungsmöglichkeiten, eine technologische Roadmap und die Fähigkeit, viele Partner entlang einer Wertschöpfungskette zusammenzubringen.

Tausz: Wir wollen, dass aus einem ­starken Industrieunternehmen heraus weitere Unternehmen und Forschungseinrichtungen mitgezogen werden. Und der Effekt soll nicht an den Grenzen des geförderten Projekts enden. Technologien, Wissen und Kompetenzen sollen auch in andere Bereiche der Wirtschaft ausstrahlen. Diese Spill-over-Effekte sind für einen Standort besonders interessant.

Was unterscheidet „Leading Companies“ von anderen Förder­programmen?

Tausz: Als zentrale Förderagentur und -drehscheibe des Bundes setzen wir eine Vielzahl verschiedenster Förderprogramme um. Bei den Leading Companies liegt der Unterschied in der strategischen Perspektive. Am Anfang steht nicht das einzelne Förderprojekt, sondern eine Landkarte: Wo liegen die Zukunftsmärkte? Welche Technologien brauchen wir dafür? Welche Kompetenzen fehlen? Welche Unternehmen und Forschungseinrichtungen müssen zusammenarbeiten? Erst daraus entsteht die gemeinsame F&E-Roadmap. Anschließend geht es um die Umsetzung.

Was erwarten Sie sich für den Wirtschaftsstandort?

Egerth: Wir wollen mehrere Effekte gleichzeitig erreichen: verstärkte F&E-Ausgaben der Unternehmen sowie mehr Beschäftigung, mehr Wertschöpfung und mehr Produktion in Österreich. Gleichzeitig geht es um technologische Souveränität, industrielle Resilienz und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Und wir wollen österreichische Unternehmen stärker in internationale Forschungsnetzwerke und EU-Programme bringen.

Tausz: Finnland hat 2020 ein vergleichbares Modell gestartet. Dort wurden Leading Companies gemeinsam mit ihren Ökosystemen gefördert. Das Ergebnis ist bemerkenswert: Bei den ersten bis 2024 abgeschlossenen Projekten wurden pro Euro Förderung 6,6 Euro zusätzliche F&E-Investitionen aus­gelöst. Ursprünglich hatte man einen Hebel von 3,9 Euro angestrebt.

Egerth: Genau darum geht es ja: ­Öffentliche Förderung soll nicht private Investitionen ersetzen, sondern zusätzliche Investitionen auslösen. Wenn mit einem öffentlichen Euro ein Vielfaches an privaten F&E-Ausgaben mobilisiert werden kann, verändert das die Wirkung von Forschungsförderung fun­damental.

Welche Unternehmen kommen überhaupt als Leading Company in Frage?

Tausz: Adressiert sind global agierende, führende Industrieunternehmen mit Bezug zu den Schlüsseltechnologien, wie sie in der österreichischen ­Industriestrategie definiert sind. Sie müssen bereit sein, die Führungsrolle im Ökosystem zu übernehmen, eine Roadmap zu definieren, Partner zu aktivieren und neben der Förderung sub­stanzielle Eigeninvestitionen zu tätigen.

Was wäre für Sie persönlich der wichtigste Erfolg dieser Initiative?

Egerth: Dass wir einen Schritt weg von isolierten Forschungsprojekten und hin zu strategisch ausgerichteten Innovationsökosystemen schaffen. Österreich hat starke Unternehmen, hervorragende Forschungseinrichtungen und innovative KMU. Die entscheidende Frage ist, wie wir diese Stärken besser miteinander verbinden. Wenn daraus neue Technologien, neue Wertschöpfungsketten und internationale Marktchancen entstehen, dann hat die Förderung ihren Zweck erfüllt.