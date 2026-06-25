Wie es der österreichischen Festivalbranche geht

Die Eröffnung des Electric Love Festivals im Sommer 2025.©KVDM Photography
Der Festivalsommer ist in vollem Gange. Die Branche zeigt sich gespalten – Megafestivals mit internationalen Investoren stehen Kleinfestivals mit einer Armada an Freiwilligen gegenüber. Wer beim Ticketverkauf den längsten Atem hat.
Siebzehn Minuten können vieles entscheiden. In manchen Fällen sogar die Zukunft eines Festivals. So war es im vergangenen Sommer für das elektronische Musikfestival Electric Love am Salzburgring. Die Aufzeichnung der 17-minütigen Eröffnungsshow wurde auf Youtube fast zehn Millionen Mal aufgerufen, Ausschnitte daraus millionenfach in sozialen Medien geteilt. Und sie bescherte dem Festival – neben anderen Faktoren – das beste Jahr seiner Unternehmensgeschichte. „Die Tickets sind noch nie so schnell verkauft worden, wir hatten noch nie so hohe Sponsoringeinnahmen“, sagt Veranstalter Manuel Reifenauer. Nachsatz: „Wir hatten auch schon andere Jahre.“
Nicht jeder Festivalveranstalter kann so entspannt auf die laufende Festivalsaison blicken wie das Team von Electric Love (...)
Lesen Sie den ganzen Artikel in der trend.EDITION vom 26. Juni 2026.
Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe