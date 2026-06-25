Wie es der österreichischen Festivalbranche geht

Siebzehn Minuten können vieles entscheiden. In manchen Fällen sogar die Zukunft eines Festivals. So war es im vergangenen Sommer für das elektronische Musikfestival Electric Love am Salzburgring. Die Aufzeichnung der 17-minütigen Eröffnungsshow wurde auf Youtube fast zehn Millionen Mal aufgerufen, Ausschnitte daraus millionenfach in sozialen Medien geteilt. Und sie bescherte dem Festival – neben anderen Faktoren – das beste Jahr seiner Unternehmensgeschichte. „Die Tickets sind noch nie so schnell verkauft worden, wir hatten noch nie so hohe Sponsoringeinnahmen“, sagt Veranstalter Manuel Reifenauer. Nachsatz: „Wir hatten auch schon andere Jahre.“

Nicht jeder Festivalveranstalter kann so entspannt auf die laufende Festivalsaison blicken wie das Team von Electric Love (...)

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