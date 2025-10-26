Helmut Sohmen wurde in Linz geboren, besuchte dort die Bundesrealschule und maturierte 1958. Im Anschluss begann er sein Studium für Rechtswissenschaften in Wien und erlangte ein Fulbright-Stipendium, das es ihm ermöglichte, sein Studium in den USA an der University of Connecticut fortzuführen.

Das Stipendium sollte der entscheidende Meilenstein in der persönlichen Geschichte Sohmens werden, denn während er dort studierte, lernte er die Hongkong-Chinesin Anna Pui Hing Pao und verliebte sich in sie. Ohne zu wissen, dass es sich dabei um die älteste Tochter von Sir Yue Kong Pao handelte, dem als Hongkongs Schifffahrtskaiser bekannten Reeder. Dieser hatte die World-Wide Shipping Group aufgebaut, die zeitweise über 200 Frachtschiffe umfasste, und war einer der reichsten Männer Asiens.

1966 promovierte Sohmen und wurde an der Universität Wien Doktor der Rechtswissenschaft. 1967 heiratete er Anna Pui Hing Pao. Zu der Ehe sagt Helmut Sohmen folgendes: „Ich habe erst nachträglich erfahren, dass ich eine ganze Familie geheiratet habe“. Sir Yue Kong Pao hatte nur Töchter. Der chinesische Stiefvater akzeptierte den Österreicher wie einen eigenen Sohn. Es war bald klar, dass der gebürtige Linzer eines Tages die Reederei übernehmen sollte.

Seine Frau Anna, mit der Sohmen zwei Söhne und eine Tochter hat, nahm unterschiedliche Funktionen in Hongkong an und wurde Teil der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes. Seit 2005 ist sie Trägerin des Silver Bauhinia Star Ordens.