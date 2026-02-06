Was bei Österreichs Fußballklubs unrund läuft

Die Admira ist nicht der einzige Bundesliga-Verein, der finanziell zu kämpfen hat. So hat Austria Klagenfurt erst vor wenigen Tagen die Insolvenz im letzten Moment abwenden können. Ende 2025 ging der SV Stripfing pleite. Auch die Finanzsituation von Schwarz-Weiß Bregenz und des SKN Sankt Pölten soll schon besser gewesen sein. In der Admiral Bundesliga sticht Austria Wien seit Jahren mit roten Zahlen hervor. Zuletzt stand bei den Favoritnern ein Verlust von 7,7 Millionen Euro zu Buche. Da kam es gerade recht, dass die Stadt Wien den Violetten mit dem Kauf des ­Stadions um knapp 40 Millionen Euro zur Hilfe eilte.

„Die Finanzierung der Vereine basiert in Österreich stark auf einem Sponsoringmodell“, erläutert WU-Professor Jonas Puck, Sportmanagementexperte und selbst Mitglied im Präsidium der First Vienna. Wobei viele Vereine stark auf einen großen Sponsor setzen. „Als wirtschaftlich am nachhaltigsten hat sich eine breit aufgestellte Sponsorenpyramide herausgestellt“, so Puck. Über die verfügen aber nur die wenigsten Vereine, vor allem jene in der zweiten Liga liefern sich auf Gedeih und Verderb oft einem großen Sponsor aus. Jetzt, da es der Wirtschaft schlecht geht, ziehen sich diese aber recht rasch aus dem Sport zurück oder gehen pleite wie Sponsor Kirisits beim SV Stripfing. „Geht’s den Firmen schlecht, geht’s auch den Sportarten schlechter, die vom Sponsoring leben. Denn oft wird zuerst beim Marketingbudget gekürzt“, bedauert Bundesliga-Geschäftsführer Christian Ebenbauer.

Laut UEFA beträgt der Anteil des Sponsorings an den Gesamteinnahmen (271 Millionen Euro) der Admiral Bundesliga 35 Prozent. Auch international sind Einnahmen aus Sponsoring zuletzt stark angestiegen (UEFA-Schnitt: 39 Prozent), während Einnahmen aus TV-Rechten sukzessive weniger wurden. Nicht berücksichtigt in der Aufstellung der UEFA sind Transfereinnahmen, die auch für österreichische Klubs immer wichtiger werden. Laut Bundesliga machten sie zuletzt rund 15 Prozent der Gesamteinnahmen aus.

Doch nicht nur die Sponsoren müssen sparen. So hat die Bundesregierung angekündigt, die Bundessportförderung heuer um zehn Prozent auf 202 Millionen Euro zu kürzen, was sich bei Nachwuchsförderung und Infrastruktur der Klubs schmerzhaft niederschlägt. Auch der Medienkuchen ist empfindlich kleiner: Waren es bislang 42 Millionen Euro, zahlen Sky & Co. ab heuer nur mehr etwas mehr als 30 Millionen Euro. Sogar der ÖFB setzt den Sparstift an und gibt ab diesem Sommer die Kosten für Schiedsrichter (rund eine Million Euro) an die Klubs ab.

„Es ist nicht auszuschließen, dass wir heuer noch weitere Insolvenzen im Sport sehen“, erwartet Ebenbauer. Nachsatz: „Genau so, wie es mehr Insolvenzen in der Wirtschaft gibt.“ Dennoch stehen österreichische Klubs im europäischen Vergleich finanziell noch gut da. Im Wirtschaftsranking der UEFA belegt Österreich gemessen an den Einnahmen den 15. Rang. In der letzten Saison wiesen nur drei Vereine ein negatives Eigenkapital aus: Austria Klagenfurt, Austria Wien und Blau-Weiß Linz. In Belgien etwa, das in der FIFA-Weltrangliste den ersten Platz belegt, gibt es gleich neun Klubs mit negativem Eigenkapital, in England sieben. „In der Premier League schreiben fast alle Vereine Verluste“, weiß WU-Professor Puck. Denn, so der Experte: „Die meisten Investoren haben kein nachhaltiges Interesse an den Vereinen.“ In England wie in nahezu allen Ländern Europas gilt die in Österreich und Deutschland vorherrschende „50+1-Regel“ nicht. Sie verunmöglicht es Investoren, mehr als die Hälfte am Verein zu besitzen. „Ich weiß nicht, ob wir uns ein Aus dieser Regel wünschen sollten“, meint Puck. Denn über Investoren käme meist nur einmalig ein größerer Geldbetrag in den Klub. Das zeigt auch ein Blick in die Bücher der Topklubs, von denen viele rote Zahlen schreiben. Die Premier League etwa hat in der letzten Saison insgesamt Verluste von 877 Millionen Euro geschrieben, während die Admiral Bundesliga-Vereine kumuliert immerhin ein Plus von 42 Millionen Euro schreiben.