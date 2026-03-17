WM-Hotspot in der Wiener City

Einen einfachen Job hat die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft (ÖAG) seit dem Antritt von Donald Trump wahrlich nicht. Wie soll man dessen Politik heimischem Publikum, selbst wenn es transatlantisch wohlgesonnen ist, auch erklären?

Quasi als Ausgleich wird mit der Fußball-WM, die von Mitte Juni bis Mitte Juli in den USA, in Mexiko und in Kanada ausgetragen wird, nun eine Charmeoffensive in den ÖAG-Club-Räumlichkeiten ausgerollt. Kinobestuhlung auf einer nachgebauten Tribüne soll an insgesamt 17 Spieltagen für bis zu 150 Besucher:innen Stadionfeeling mitten in der Wiener City ermöglichen (der ÖAG-Sitz befindet sich in der Stallburggasse). Vor, zwischen und nach den Matches gibt es Analysen und Diskussionen, dazu wird auch ORF-Legende Hans Huber aus dem Hut gezaubert.

Und weil Sport und Business in den USA gern Hand in Hand gehen, wird die ÖAG auch gleich zur WM-VIP-Lounge. Ein Komplettprogramm mit Catering, Getränken und technischer Infrastruktur soll Mitgliedsunternehmen schmackhaft machen, ihre Kunden, Mitarbeiter:innen oder Stakeholder zum PrivatePublic-Viewing für einen ganzen Tag einzuladen. Die Preise dafür sind noch nicht festgelegt, sollen aber im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Konkurrenz zu anderen Public-Viewing-Events sieht ÖAG-Generalsekretär Rainer Newald in seiner „WM Citylounge“ nicht. Wegen der in der Regel späten Beginnzeiten sei das Angebot ohnehin begrenzt. Es gehe ihm einzig „um das Zusammenführen von Sport und Wirtschaft“. Einen besonders großen Run ortet er jedenfalls bereits auf den 22. Juni, wenn Österreich um 19 Uhr Wiener Zeit auf Argentinien trifft.