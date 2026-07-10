Was Topmanager:innen im Urlaub lesen

Smartphone in den Flugmodus setzen, zur Ruhe kommen und klare Gedanken fassen, die nichts mit dem Tagesgeschäft zu tun haben – das ist das große Versprechen der sommerlichen Auszeit. An Urlaubstagen sind auch Führungskräfte freigespielt von durchgetakteten Kalendern – selbst wenn mehr als zwei Drittel von ihnen einer Deloitte-Studie zufolge in den Ferien trotzdem erreichbar sein werden.

In den entspannten Stunden am Meer oder in der Natur wird dann gerne zu jenen Büchern gegriffen, die mehr sind als reine Businessratgeber. Gefragt sind Lese­stücke, die eine kontemplative Art der Konzentration erfordern. Bücher, die nicht bloß gescreent werden, sondern Bücher, auf die man sich einlassen muss und die inspirieren, über den Moment hinaus zu denken. trend hat ausgewählte CEOs und Entscheider:innen gefragt, welche Bücher ihnen zuletzt diese besonderen Qualitäten geliefert haben. Nominiert wurden auch Podcasts, die aus dem kurzatmigen Nachrichtentakt hervorstechen, und Geschichten von Unternehmen, erzählt in teils stundenlangen Reportagen oder Gesprächen.