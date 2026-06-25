Warum Gold ein Comeback erleben wird

Aus einer entlegenen Höhle in Laos konnten sich sieben Menschen in letzter Minute vor dem Erstickungstod retten. Sie waren auf der Suche nach Gold, als ihnen schwere Regenfälle den Rückweg versperrten. Zuvor hatten Suchtrupps vergeblich versucht, sie aus ihrer bedrohlichen Lage zu befreien. Weniger Glück hatten mindestens 28 Angolaner, die in einer illegalen Mine nach dem Edelmetall schürften und bei deren Einsturz verschüttet wurden. Der Traum vom schnellen Reichtum – er lebt ungebrochen.

Ausgeträumt haben hingegen alle jene, die in der – historisch wohlbegründeten – Annahme, der Goldpreis werde angesichts des Irankriegs kräftig steigen, auf glänzende Gewinne gehofft hatten. Fehlanzeige (...)

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