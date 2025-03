Wieso waren Sie beruflich so erfolgreich? Waren Sie mutiger als andere?

Ich hatte das Glück, in Brigitte Ederer eine wirklich große Mentorin zu haben. Sie hat mich in jeder Hinsicht unterstützt. Ich halte Mentorinnen, also dass Frauen einander unterstützen und um Rat fragen können, für ein ganz entscheidendes Kriterium. Diese Erfahrung, die ich gemacht habe, möchte ich an die Mitarbeiterinnen weitergeben.

Sie gelten ja als SP-nahe. Sind Sie auch Parteimitglied?

Ja, seit mehr als 40 Jahren. Ich habe eine Weltanschauung, zu der ich auch stehe. Ich kann aber gleichzeitig klar sagen, dass ich in keiner meiner Positionen parteipolitisch agiert, sondern immer für das wohl der Organisation gearbeitet habe. Das gilt auch für die Nationalbank. Parteipolitik hat hier nichts zu suchen. Ich erlebe es hier auch nicht so.

Sie wurden von einer schwarz-grünen Regierung ernannt. Wie kam es dazu?

Das spricht hoffentlich dafür, dass man von meiner Kompetenz überzeugt war. Ich habe mich, wie andere auch, für den Job beworben.

Ist Vizegouverneurin in der Nationalbank ein Job, der Sie immer schon interessiert hat?

Ich hatte nie eine konkrete Karriereplanung, sondern es haben sich viele Dinge durch meine Interessenslage ergeben. Dabei war ich immer wirtschaftlich denkend und wollte verschiedene Seiten der Wirtschaft sehen. Ich kannte ja die Nationalbank näher durch Kooperationen mit aws. Und hier jetzt noch als Schlusspunkt meiner Karriere, bei der Nationalbank entscheidend mitzuwirken, hat mich schon sehr gereizt.

Sie sind jetzt seit zwei Monaten im Haus. Ist die Arbeit so, wie Sie sich diese vorgestellt haben?

Teile davon habe ich mir so vorgestellt, ich durfte ja auch in meiner Zeit in der Industrie große Expert:innen-Organisationen leiten. Das ist hier sehr ähnlich. Was für mich überraschend war, ist, dass die Nationalbank – anders als ihr Ruf – keineswegs eine langsame Organisation ist. Ich erlebe hier eine sehr große Dynamik. Das hat mich positiv überrascht.

Sie sind ja im Bereich Innovationen sehr engagiert gewesen. Welche Innovationen haben Sie hier vor?

Man muss sich immer Gedanken über die nächsten großen Schritte machen, etwa im Bereich Transparenz, Digitalisierung und KI. Diese großen Themen beschäftigen uns hier genauso wie auch viele andere Unternehmen.

Das neue Direktorium ist noch lange nicht komplett, auch der neue Gouverneur Martin Kocher tritt sein Amt erst an. Wie arbeitet es sich denn in so einer Übergangssituation?

Wir haben im Direktorium für die Stabilität der Preise zu sorgen, und das eint uns bei all unserer unterschiedlichen Lebensanschauung. Ich erlebe unsere Zusammenarbeit sehr professionell und teamorientiert.

Bei Ihrer Ankunft wurden die Agenden neu aufgeteilt. Sie sind jetzt nicht mehr für Bankenaufsicht und Personal zuständig. Stört Sie das?

Die Aufteilung war Ergebnis einer Diskussion, wobei ich vor allem für die Statistik zuständig sein wollte. Das war mir wichtig, weil ich glaube, dass das enorme Datenvolumen der OeNB dazu beitragen kann, die Zukunft gut zu gestalten. Ich bin mit meinem Portfolio, sprich mit Treasury, Rechnungswesen, Recht und Statistik, mehr als zufrieden. Man könnte sagen: Ich bin die Hüterin des Gold- und des Datenschatzes.

Als für das Rechnungswesen Zuständige bekommen Sie einen hübschen Verlust umgehängt. Muss man sich als Steuerzahler Sorgen um die OeNB machen?

Überhaupt nicht. Die Aufgabe einer Notenbank ist ja nicht Gewinnmaximierung. Die europäische Geldpolitik der letzten Jahre hat – wie auch bei anderen Notenbanken – zu diesen Verlusten geführt, das war aber notwendig, um die Stabilität der Preise wieder zu erreichen. Für dieses übergeordnete Ziel der Preisstabilität hat man die Verluste in Kauf genommen. Die Österreicherinnen und Österreicher müssen sich aber keine Sorgen um die Nationalbank machen, die Verluste werden in Zukunft wieder abgetragen. Und ich selbst habe zusätzlich einen betriebswirtschaftlichen Anspruch: mit unseren Eigenveranlagungen zumindest das zu verdienen, was wir kosten.

Wann wird die Nationalbank wieder Dividenden zahlen?

Das wird noch dauern, in meiner Amtszeit wahrscheinlich nicht mehr.

Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Banken umschreiben? Sind Sie eine treue Kundin?

Ich habe ein großes Vertrauen in die Stabilität der Banken. Ich bin meiner Bank seit vielen Jahren treu. Online oder Filiale?

Mehr online.

Bargeld oder Karte?

Beides.

Verstehen Sie, dass die Österreicher so sehr am Bargeld hängen?

Ja, das ist eine lange Tradition. Ich teile die Verbundenheit zum Bargeld.

Braucht es neben der EZB noch so eine große Nationalbank? Es wandern ja immer mehr Agenden nach Frankfurt.

Die Oesterreichische Nationalbank hat innerhalb der EZB eine enorm hohe Anerkennung. Das sieht man daran, bei welchen Projekten wir überall mitarbeiten und wo überall unsere Expertise gefragt ist. Die Kompetenzen zwischen EZB und Nationalbanken sind meiner Meinung nach gut aufgeteilt.

Es gibt in Europa Konsolidierungsbestrebungen im Bankensektor. Ist Konsolidierung aus Ihrer Sicht wünschenswert?

Ich denke, der österreichische Bankenmarkt ist aktuell gut aufgestellt. Ich sehe für Österreich hier keinen Handlungsbedarf.