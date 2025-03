Zollstreit treibt Goldpreis auf neues Rekordhoch

Denn vor allem die Zollpläne von US-Präsident Donald Trump versetzen amerikanische Goldanleger in schiere Panik. Goldexperte Stöferle beschreibt außergewöhnliche Vorgänge: „Die Transporte aus den Goldtresoren der Comex in London zu jenen in den USA sind explodiert. Aufgrund der Besorgnis über die bevorstehenden Zölle von Präsident Donald Trump gegen Europa sind Goldbarren im Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar von Großbritannien in die Vereinigten Staaten geflossen.“ Amerikanische Goldanleger holen ihre Barren heim, um sie als Schutz gegen Inflation und die unsichere Lage direkt in den USA zu lagern. Zuletzt erreichten die Lagerbestände der New Yorker Comex-Tresore 39,7 Millionen Unzen Gold, der höchsten Stand seit 1992 – ein Gesamtwert von etwa 115 Milliarden US-Dollar.