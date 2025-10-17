Wann Gold die 5.000-Dollar-Marke erreichen könnte

Gold hat seine Rekordrallye auch am Freitag fortgesetzt. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) zog im frühen Handel um bis zu 1,2 Prozent auf fast 4.380 US-Dollar an. In Dollar gerechnet erreichte das Edelmetall den fünften Tag in Folge ein Rekordhoch. Am Vormittag kostete die Feinunze des Edelmetalls immer noch 4.344 US-Dollar (3.729 Euro). Nächstes Jahr könnten es 5.000 Dollar werden, so Analysten. Silber kletterte ebenfalls auf ein weiteres Hoch.

Gold steuert aktuell auf seine beste Woche seit September 2008 zu. "Die neu entflammten Sorgen um die Kreditlage regionaler US-Banken geben Händlern einen weiteren Grund, Gold zu kaufen", sagte Tim Waterer, Chefanalyst beim Broker KCM. Dabei könnten 4.500 Dollar schneller als gedacht zum Ziel werden. Vieles hänge jedoch davon ab, wie lange die Zuspitzung des US-Handelskonflikts mit China und der teilweise Stillstand der US-Verwaltung anhalten. HSBC sieht für 2026 gar 5.000 Dollar je Feinunze als möglich an.

Innerhalb von 15 Handelstagen war es beim Gold am Freitag der elfte Tag mit einem Höchststand. Allein in dieser Zeit verteuerte sich Gold um etwas mehr als 600 Dollar oder 16 Prozent. Im Jahresverlauf zog der Goldpreis inzwischen um 67 Prozent an. Das Edelmetall steuert auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu - damals war der Preis um knapp 127 Prozent gestiegen.

Ein Grund für den starken Anstieg ist, dass Gold bei vielen Investoren als sogenannter sicherer Hafen in Zeiten der Unsicherheit und hoher Staatsverschuldung gilt. Zudem gilt die Spekulation auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA als wichtiger Treiber für die Nachfrage nach dem Edelmetall.