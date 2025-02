Gold kratzt an der 3000-Dollar-Marke

Der Goldpreis hat zum achten Mal in diesem Jahr einen Rekord geknackt. Eine Unze des Edelmetalls kostete am Freitag 2.926 US-Dollar. Seit dem Amtsantritt des US-Präsidenten Donald Trump erreicht Gold ständig neue Höchststände. Die Marke von 3.000 US-Dollar könnte schon sehr bald fallen.

Rudolf Brenner, Geschäftsführer des in der D-A-CH-Region führenden Edelmetallhändlers philoro, meint dazu: „Die durch Präsident Trump angedrohten bzw. teilweise bereits eingeführten Zölle haben zu hohen Volatilitäten am Goldmarkt geführt. Seit Jahresbeginn wurde aufgrund der herrschenden Unsicherheiten tonnenweise Gold von den Londoner Märkten in die USA geschafft. Diese Umstände führten dazu, dass in den letzten Tagen beinahe die historische Marke von 3.000 US-Dollar je Feinunze erreicht wurde. Die bestehenden Unsicherheiten am Weltmarkt werden den Goldpreis weiterhin beflügeln.“

Ronald-Peter Stöferle, Partner beim Liechtensteiner Vermögensverwalter Incrementum und international anerkannter Goldexperte, bestätigt die Einschätzung: „Viele Anleger fürchten, den Anstieg zu verpassen, und kaufen jetzt zu. Denn der Goldpreis steigt, auch wenn der US-Dollar Stärke zeigt. Selbst wenn es kurzfristig eine Verschnaufpause geben könnte, gibt es bei Gold einen klaren Bullenmarkt.“

Das hängt nicht zuletzt mit den Befürchtungen der Anleger eines drohenden Handelskriegs zusammen. So hat Trump Importzölle in Höhe von zehn Prozent gegen China verhängt. Peking hat in der Folge mit Gegenzöllen auf US-Importe und mit verschärften Exportkontrollen reagiert. Zudem hat Trump am Montag dieser Woche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte aus allen Ländern eingeführt. Diese Zölle könnten zu höheren Preisen, einem Handelskrieg und somit einem langfristig geringeren Wirtschaftswachstum führen – und somit Gold als sicheren Hafen für Anleger noch attraktiver machen.