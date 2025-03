Da ist es wahrscheinlich tröstlich, wenn das Geschäft der Münze Österreich nicht zu 100 Prozent an den Edelmetallpreisen hängt. In weiser Voraussicht hat das Unternehmen vor wenigen Jahren begonnen, neue Standbeine zu errichten. „Wir wollten unser Geschäftsmodell resilienter machen und haben uns dazu entschieden, in benachbarte Bereiche zu diversifizieren“, erzählt Starsich. Bislang hält die Münze Österreich drei Unternehmensbeteiligungen, die alle höchst unterschiedlich sind: An Rondoro hält die Münze 100 Prozent. Das Unternehmen ist in der Schmuckproduktion tätig. Die erste Kollektion soll im zweiten Quartal auf den Markt kommen, wie der Münze-Chef verrät.

Völlig ohne Metall kommt man bei Beteiligung Nummer zwei, proionic, aus. An dem Unternehmen mit Sitz in der Steiermark besitzt die Münze eine Minderheitsbeteiligung von 22,2 Prozent. Das Spin-off der TU Graz erzeugt sogenannte ionische Flüssigkeiten, in denen man Materialien wie etwa Kleidungen auflösen und das Garn dann wiederverwenden kann. Aber was hat die Münze damit am Hut? „proionic forscht daran, auch Metalle auflösen zu können“, erzählt Starsich. In zwei bis drei Jahren könnte das Verfahren einsatzbereit sein.

Ebenfalls ein Spin-off der TU Graz ist Stirtec, ein Spezialschweißmaschinenproduzent. Hier liefert die Münze, die daran 12,3 Prozent besitzt, Rohmaterialien zu. Proionic und Stirtec liefern zumindest bereits kleine Gewinne ab.

Den Weg der Diversifizierung will man bei der Münze Österreich jedenfalls weitergehen, wie der Chef bestätigt: „Wir wollen insgesamt fünf bis sieben kleinere Beteiligungen haben“, sagt Starsich. Was für das Unternehmen vermutlich gut ist angesichts des stetig steigenden Goldpreises.