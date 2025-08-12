Gold: Größere Rendite dank kleiner Minen

Es scheint, als würde es kein Ende geben. Seit eineinhalb Jahren steigt der Goldpreis – und der Anstieg wird sich nach Einschätzung von Händlern und der Finanzbranche weiter fortsetzen. Das World Gold Council (WGC) in London geht in seiner jüngsten Prognose von einem weiteren Preisanstieg in der zweiten Jahreshälfte aus – wenn auch leicht verlangsamt. Der Preis für das Edelmetall liegt derzeit bei gut 3.300 US-Dollar. Er ist damit fast doppelt so hoch wie 2022. Und die 4.000er-Marke sollte nach Meinung der Experten heuer noch geknackt werden.

Der Einstieg dürfte sich also auch für Käufer von physischem Gold weiterhin lohnen. Wer noch mehr will, für den sind Goldminenaktien derzeit die richtige Wahl. Der Index der größten im Goldbergbau tätigen Unternehmen – von Barrick Gold bis Newmont Mining – hat in einem Jahr um 45 Prozent zugelegt. Und es gibt eine Reihe von ETF-Anbietern, etwa UBS, L&G, VanEck oder die BlackRock-Tochter iShares, die entsprechende börsengehandelte Fonds anbieten. Doch bei Gold geht sogar noch mehr.

Die Rookies der Branche – die kleineren Minen, die mit geringeren Overheads arbeiten und sich oft noch in der Frühphase der Exploration befinden und damit ein höheres Kurspotenzial vor sich haben – bieten noch mehr Chancen auf Gewinne.