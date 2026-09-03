Neue Details zum Zukunftsdepot

Zu dem geplanten Zukunftsdepot gab Familienministerin Claudia Bauer neue Details bekannt: Für alle Kinder, die ab 2027 in Österreich geboren werden, will der Staat 500 Euro Startkapital bereitstellen. Im Doppelbudget 2027/28 sind für das Startkapital bereits 40 Millionen Euro eingeplant, die politische Einigung darüber bestehe laut Bauer seit den Budgetverhandlungen.

Mit dem geplanten Zukunftsdepot sollen Eltern langfristig Kapital für ihre Kinder aufbauen können. Wie viele Familien es tatsächlich nutzen werden, lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Eine belastbare Schätzung zur sogenannten Take-up-Rate gibt es nicht. Auch die tatsächlichen Auswirkungen auf das Budget hängen davon ab, wie viele Familien das Angebot nutzen, welche Summen sie einzahlen und wie sich die Veranlagungen entwickeln. Entscheidet sich ein junger Erwachsener mit 18 Jahren, sein Depot weiterzuführen muss er danach KESt bezahlen. Der Geburtstag wird somit zum Stichtag, denn der dann bestehende Depotwert soll die neue Bemessungsgrundlage für die KESt bilden.

Mit dem Modell will die Regierung auch das langfristige Investieren in Wertpapiere fördern. Österreich gilt traditionell als Land der Sparer, bei Wertpapieren sieht die Regierung dagegen Aufholbedarf. Das Zukunftsdepot soll deshalb auch zur Finanzbildung beitragen. Möglich sein sollen unterschiedliche Anlagestrategien: von einem höheren Anleihenanteil bis zu einer stärker aktienorientierten Veranlagung. Aber besonders spekulative Produkte sollen ausgeschlossen werden.

Eine vorzeitige Auszahlung soll grundsätzlich nicht möglich sein. Das Geld soll bis zum 18. Geburtstag gebunden bleiben, weil gerade der langfristige Anlagehorizont ein zentraler Bestandteil des Modells ist. Ausnahmen für eine frühere Entnahme sind nach dem derzeitigen Stand nicht vorgesehen.