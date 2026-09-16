EU-Kanada: Neuartige Partnerschaft

Die Europäische Union will Kanada als erstem Land eine „assoziierte Mitgliedschaft“ ermöglichen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute in ihrer Rede zur Lage der Union im Europäischen Parlament in Straßburg an. Der Status bedeutet eine Abkehr der bisherigen EU-Linie, denn in der Vergangenheit hatte sich die EU gegen flexible Kategorien gewehrt. Im Mai erst reagierten die Mitgliedstaaten verhalten auf einen deutschen Vorschlag, der Ukraine eine assoziierte Mitgliedschaft – als Zwischenschritt zu einem Beitritt – anzubieten.

Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hatte vor wenigen Tagen erklärt, sein Land strebe eine „einzigartige Allianz“ mit der EU an, jedoch keine Mitgliedschaft. Carney ist auf Einladung von der Leyens in Straßburg und wird am Donnerstag im EU-Parlament sprechen. Hintergrund seiner Reise ist ein historischer Bruch in den Beziehungen zwischen Kanada und den USA. Ursache dafür waren gescheiterte Handelsgspräche, die einen Zollstreit nach sich zogen.

„Partnerschaften sind eine strategische Entscheidung für Europa“, sagte von der Leyen. Sie seien zudem eine Reaktion auf Risse im internationalen regelbasierten System. Europa und Kanada teilten dieselbe Sicht auf die Welt und stünden bei Themen wie der Ukraine, der Verteidigung und den Lieferketten zusammen.

Die EU und Kanada wollen von der Leyen zufolge in verschiedenen Bereichen enger zusammenarbeiten, darunter in der Produktion, bei Künstlicher Intelligenz, kritischen Rohstoffen und Energie. Geplant seien eine Technologie-Allianz, die Integration der Rüstungsindustrien sowie ein gemeinsames Leuchtturmprojekt in der Arktis. Von der Leyen betonte offenbar mit Blick auf die USA, dass sich diese Partnerschaft „nicht gegen andere“ richte.