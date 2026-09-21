Datenschützer Schrems warnt vor EU-Plänen

KI-Unternehmen wie Open AI, Anthropic, Google oder Meta sollen in der EU deutlich mehr Rechte erhalten, wenn es um die Verarbeitung von Daten geht, verweist die Datenschutzorganisation Noyb auf ein durchgesickertes Dokument der irischen Ratspräsidentschaft. Vor allem große KI-Konzerne könnten alle personenbezogenen Daten, die sie bisher gesammelt haben, uneingeschränkt nutzen, warnt Noyb-Gründer Max Schrems in einer Aussendung vom Montag.

Ursprünglich wollte die EU-Kommission im Rahmen der „Digitalen Omnibus“-Gesetzgebung diverse Vereinfachungen für EU-Unternehmen verabschieden. Da es sich um geringfügige Änderungen handeln sollte, wurde ein Schnellverfahren ohne Grundrechtsprüfung genutzt. Der Vorschlag sieht nun jedoch vor, dass die Nutzung von personenbezogenen Daten „im Rahmen von KI“ als „berechtigtes Interesse“ und damit generell erlaubt sein soll. Dies betreffe auch Personen, die nie Kunden dieser KI-Unternehmen waren oder Daten, die vor Jahrzehnten in Sozialen Netzwerken eingegeben wurden. Das Unternehmen brauche keine Einwilligung der Betroffenen einholen, warnt Noyb vor diesem Entwurf.

Wobei der Entwurf von einigen EU-Ländern positiv aufgenommen wird. „Ein Großteil der EU-Staaten will anscheinend, dass die Interessen von Elon Musk, Zuckerberg, Google, oder OpenAI, immer größere Profite zu machen, unser Grundrecht auf Datenschutz überwiegen“, sagte Schrems. „Das ist nichts anderes als eine 'digitale Enteignung' der Europäer.“