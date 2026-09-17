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Wie Österreich zur KI-Nutzung in Schulen steht

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 © APA/MAX SLOVENCIK

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Die große trend-Umfrage: Die Mehrheit findet, dass KI nur unter Anleitung im Unterricht eingesetzt werden soll. Zwischen den Generationen gibt es einen klaren Bruch. 

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Das neue Schuljahr hat begonnen, die nächste größere Neuerung im Lehrplan lässt allerdings noch ein Jahr auf sich warten. Ab Herbst 2027 wird in der AHS-Oberstufe das Fach „Informatik und künstliche Intelligenz“ eingeführt. Ziel ist es, die KI-Kompetenz der Schüler:innen zu stärken. Das scheint auf Zustimmung in der Bevölkerung zu stoßen. Denn die Österreicher:innen wollen mehrheitlich nicht, dass die Jugend die Technologie unangeleitet im Unterricht einsetzt. Das zeigt die neueste Umfrage des Linzer Market Instituts für den trend. 

trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker analysiert die Umfrageergebnisse

Die Umfrage ist im trend.PREMIUM vom 4. September 2026 erschienen.

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