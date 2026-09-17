Wie Österreich zur KI-Nutzung in Schulen steht

Die große trend-Umfrage: Die Mehrheit findet, dass KI nur unter Anleitung im Unterricht eingesetzt werden soll. Zwischen den Generationen gibt es einen klaren Bruch.
Das neue Schuljahr hat begonnen, die nächste größere Neuerung im Lehrplan lässt allerdings noch ein Jahr auf sich warten. Ab Herbst 2027 wird in der AHS-Oberstufe das Fach „Informatik und künstliche Intelligenz“ eingeführt. Ziel ist es, die KI-Kompetenz der Schüler:innen zu stärken. Das scheint auf Zustimmung in der Bevölkerung zu stoßen. Denn die Österreicher:innen wollen mehrheitlich nicht, dass die Jugend die Technologie unangeleitet im Unterricht einsetzt. Das zeigt die neueste Umfrage des Linzer Market Instituts für den trend.
Die Umfrage ist im trend.PREMIUM vom 4. September 2026 erschienen.