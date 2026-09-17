Wie Österreich zur KI-Nutzung in Schulen steht

Das neue Schuljahr hat begonnen, die nächste größere Neuerung im Lehrplan lässt allerdings noch ein Jahr auf sich warten. Ab Herbst 2027 wird in der AHS-Oberstufe das Fach „Informatik und künstliche Intelligenz“ eingeführt. Ziel ist es, die KI-Kompetenz der Schüler:innen zu stärken. Das scheint auf Zustimmung in der Bevölkerung zu stoßen. Denn die Österreicher:innen wollen mehrheitlich nicht, dass die Jugend die Technologie unangeleitet im Unterricht einsetzt. Das zeigt die neueste Umfrage des Linzer Market Instituts für den trend.