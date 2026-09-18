Politik Backstage: Dreier-Koalition im Sachsen-Anhalt-Schock

Die Einladung war vage formuliert („Andi lädt zu einem kurzen Austausch“), ging an einen viel zu großen Verteiler und bewies einmal mehr, dass die roten Nerven blank liegen. Die kurzfristige Termineinladung löste eine von SPÖ-Funktionären befeuerte mediale Gerüchtewelle aus: Der glücklose Parteichef wolle seiner Ablöse durch Flucht nach vorne beikommen, sich auf seinen Ministerjob zurückziehen und die Führung des SPÖ-Teams dem Umfrage-Darling Markus Marterbauer überlassen.

Bei der knapp 45-minütigen Zusammenkunft sollte dann zwar – wie von den Länderchefs dringend gefordert – in der Tat über politische Schwerpunkte für die Herbstarbeit geredet werden. Über ein paar Allgemein-Plätze kam die Runde in der knappen Zeit aber nicht hinaus. „Andi Babler ist weiter mehr mit seinem politischen Überlebenskampf als mit der Regierungsarbeit beschäftigt“, resümiert ein SPÖ-Regierungsinsider nach der Zusammenkunft.

Im Kreise der SPÖ-Länderchefs wurde bei der jüngsten Klausur in Mauerbach ein Wunsch mit besonderem Nachdruck versehen: Die SPÖ-Regierungsfraktion solle sich in den kommenden Monaten offensiv zum Anwalt der finanziell darbenden Gemeinden machen. „Die haben beim letzten Finanzausgleich im Vergleich zu den Ländern weitaus schlechter abgeschnitten“, sagt ein SPÖ-Spitzenfunktionär. Und: „Wenn wir hier mehr für die Gemeinden tun, dann kann uns das auch bei den kommenden Landtagswahl-Runden helfen.“