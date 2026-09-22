Der E-Motor in Europa springt an

Elektroautos werden in Europa immer beliebter. Im Jahr 2025 hatten – laut einer Erhebung des europäischen Statistikbehörde Eurostat – 17,3 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge in der Europäischen Union einen reinen Elektroantrieb. Damit war mehr als jeder sechste Neuwagen ein E-Auto – so viele wie noch nie. Weitere 42,4 Prozent der neu zugelassenen Autos waren demnach Hybridfahrzeuge, 27,3 Prozent reine Benzin- und 9,8 Prozent reine Dieselfahrzeuge. Andere Antriebsarten wie Flüssig- oder Erdgas spielten eine untergeordnete Rolle. Vor zehn Jahren hat das noch ganz anders ausgeschaut: 2015 lag der Anteil der jährlich neuzugelassenen E-Autos bei 0,4 Prozent.

EU-weite Spitzenreiter beim Anteil reiner neu zugelassenen E-Fahrzeugen sind: Dänemark (67,8 Prozent), Niederlanden (40,2) und Malta (37,6). Das Schlusslicht bilden: Kroatien (1,9 Prozent), die Slowakei (4,7) und Bulgarien (4,9).

Auch in Österreich gewinnt die Elektromobilität deutlich an Bedeutung. 2025 wurden hierzulande 60.651 reine E-Autos neu zugelassen, wie Daten der Statistik Austria zeigen. Das entspricht etwa 21,3 Prozent – damit liegt Österreich über dem EU-Schnitt von 17,3 Prozent. 2026 setzte sich der Aufwärtstrend fort. Ende Juli waren laut Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur erstmals mehr als 300.000 reine Elektro-Pkw auf Österreichs Straßen unterwegs. Allein im Juli kamen 7.073 neue E-Autos dazu und der Gesamtanteil kletterte auf 27,39 Prozent – mehr als jeder vierte Neuwagen ist bereits vollelektrisch.

Europäischer Spitzenreiter bleibt allerdings ein Land außerhalb der EU: In Norwegen waren 2025 mehr als 95 Prozent der neu zugelassenen Pkw reine Elektroautos.