Wie Hans Peter Doskozil einmal nicht in der SPÖ, sondern in der ÖVP für Wirbel sorgt. Warum das in der Kanzlerpartei durchaus auf Wohlwollen stößt. Und: Wie der Bundespräsident hinter den Kulissen auf eine rasche Verlängerung des Zivildienstes drängt.
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Es war einer der nach wie vor sorgsam dosierten öffentlichen Auftritte von Hans Peter Doskozil. Der burgenländische Landeschef war im April zum elften Mal unter dem Messer der Ärzte seines Vertrauens in Leipzig gelegen. Damals entschied er sich gemeinsam mit diesen zu einem radikalen Schritt. Da der Verknöcherung seines Kehlkopfs offenbar nicht anders Herr zu werden war, wurde sein Kehlkopf zur Gänze entfernt und eine Stimmprothese implantiert. In den Wochen danach musste Doskozil das Sprechen damit erst erlernen.
Das ursprünglich für Mitte September geplante Comeback auf der großen medialen Bühne in der ORF-Pressestunde musste aber noch kurzfristig abgeblasen werden, weil die Stimmkondition noch nicht für einen einstündigen Auftritt reichte. Inzwischen ist Doskozil aber in der Lage, auch längere politische Auftritte zu bestreiten. Diesen Sonntag soll der demonstrative Live-Event im ORF nachgeholt werden. Der von seinen Widersachern in der SPÖ politisch bereits abgeschriebene letzte Rote will nicht nur diesen zeigen: Ich bin wieder da, mit mir ist mehr denn je wieder zu rechnen.
Der 56-jährige ehemalige Polizeichef des Burgenlands sorgte schon die ganze vergangene Woche für gehörigen Wirbel – diesmal nicht in den eigenen Reihen, sondern im Lager der ÖVP. Ob mit voller Absicht, wie Doskozil-Kritiker wähnen, oder nur einer ungeplanten und spontan improvisierten Passage in einer Rede geschuldet, wie seine Umgebung behauptet – Fakt ist: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der zugleich auch Landesfinanzreferent ist, nutzte die Landtagssitzung Donnerstag vor einer Woche zu einer Grundsatzerklärung über das kommende Landesbudget seiner rot-grünen Regierung. Hans Peter Doskozil hat im Umgang mit seiner Stimmprothese schon eine gewisse Routine. Es braucht aber noch eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration sowohl beim Sprechen, aber auch beim Zuhören. An einer Stelle seiner 35-minütigen Erklärung horchte jedenfalls nicht nur jeder im Saal auf. Die Passage schlug am Tag danach auch österreichweit Wellen.
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Mikl-Leitners Zwangs-Outing
Doskozil brach mitten in seiner Rede mit einem Tabu: Er plauderte Details aus der jüngsten Sitzung der Landeshauptleute-Konferenz aus. Das informelle, aber mächtige Gremium legte bislang erfolgreich Wert auf strengste Vertraulichkeit. „Weil mich das so geärgert, möchte ich eines ganz klar sagen“, setzte er nach einem Loblied auf das burgenländische Gesundheitsbudget zu einem brisanten Exkurs an: „Es hat in der Landeshauptleute-Konferenz in der Runde eine Diskussion gegeben, wo die Frage in den Raum gestellt wurde – ich will nicht sagen, von wem, weil das tut man nicht –, wenn die Spitalskosten so explodieren, dann werden wir irgendwann darüber diskutieren müssen, ob eine ältere Person (...) überhaupt noch die entsprechende Medikation bekommen soll. Soweit sind wir mittlerweile in Österreich, dass einzelne Landeshauptleute darüber diskutieren, ob man ältere Menschen überhaupt noch behandeln soll, wenn sie krank sind. Ob man wirklich in der Onkologie zigtausend Euro investieren soll, weil sie wahrscheinlich eh nur noch zwei Jahre leben. Ich muss Ihnen ehrlich sagen: Mir hat es da den Magen umgedreht bei dieser Diskussion. Ich war erschüttert, dass wir so weit gekommen sind in Österreich.“
Doskozils Aussage kann bona fide als Warnung eines Kollegen gelesen werden, welche Diskussionen drohen, wenn die Gesundheitskassen demnächst noch mehr unter Druck kommen. Im Lichte der Passage, es habe ihm „bei dieser Diskussion den Magen umgedreht“ kann dies aber auch anders gelesen werden. In der stillen Post geriet Doskozils Erzählung kurzzeitig gar zur Enthüllung eines sinistren Vorhabens.
Als dann auch noch durchsickerte, dass der Sager von Johanna Mikl-Leitner stamme, war nicht in Niederösterreich nur Feuer am Dach. Auch im Wiener Regierungsviertel sorgte das Diktum quer durch die vergangene Woche für viele brisante Fragen. Wer hat dafür gesorgt, dass sich ein paar Sätze in einer Routine-Landtagssitzung, die in der Regel niemanden kratzt, wie ein Lauffeuer verbreiten? Warum spielte der nicht als Forum der Opposition gegen Niederösterreichs ÖVP-Spitzen verdächtige „Kurier“ nicht nur bei der Enthüllung des Urheberin des Aufreger-Sagers eine Schlüsselrolle? Wie angeschlagen ist Johanna Mikl-Leitner bei ihren Parteifreunden in Niederösterreich wirklich, und wie schwer wiegt ihre Stimme noch in der Bundes-ÖVP?
Mikl-Leitner-Gegner in der ÖVP wittern Morgenluft
Nachfragen bei Kennern der jüngsten internen Abläufe indizieren: Im offenen Machtkampf zwischen der ehemaligen ÖAAB-Chefin Johanna Mikl-Leitner und dem von ihr klein gehaltenem Bauernbund haben ihre agrarischen Intimgegner in Niederösterreich über Nacht gratis neue Nahrung erhalten. Sie suchten in den vergangenen Tagen mehrfach den von Doskozil aufgelegten Ball zu einem entscheidenden Tor im ÖVP-internen Macht-Match zu verwandeln. Teilnehmende Beobachter berichten: Schwarze NÖ-Emissäre ermunterten rote Gegenüber, am Thema dranzubleiben.
Mit einer Mischung aus Genugtuung und Schadenfreude wurde der indirekte Schlagabtausch zwischen Doskozil und Mikl-Leitner im Regierungsviertel in Wien registriert, resümieren ÖVP-Insider. Johanna Mikl-Leitner hatte seit Wochen wiederholt ihren dringenden Wunsch nach baldigen Neuwahlen lanciert und auch intern immer offener gegen die Dreierkoalition mobil gemacht. Zuletzt konterkarierte sie zudem den x-ten Versuch von Christian Stocker, in ruhigere Fahrwasser durchzustarten. Während der ÖVP-Chef für seinen „Herbst der Ergebnisse“ mehr Eintracht mit dem roten und pinken Gegenüber benötigt, fuhr ihm Johanna Mikl-Leitner mit Kritik am Regierungstempo und Frontalattacken gegen künftigen SPÖ-Vizekanzler Markus Marterbauer in die Parade.
Entlastungsoffensive mit 90-jähriger Mutter
Nun selbst massiv in Bedrängnis geraten, setzt Niederösterreichs Landeshauptfrau mit einem Doppelschlag auf maximale Schadensbegrenzung. In einem Social-Media- Posting posierte sie flankiert von ihrer Zwillingsschwester mit ihrer 90-jährigen Mutter und ließ kämpferisch wissen: „Wer jetzt Menschen wie meiner 90-jährigen Mutter damit Angst machen will, dass die Landeshauptfrau ihnen angeblich nicht mehr die bestmögliche medizinische Versorgung geben will, dem wünsche ich, dass er seiner Familie am Abend tief in die Augen blickt und sich fragt, wie tief er noch sinken will.“
In einem Telefonat mit Hans Peter Doskozil ließ sie sich von diesem bestätigen, dass ihre Wortmeldung als vorsorgliche Warnung vor den Folgen einer Unterfinanzierung des Gesundheitssystems gemeint war und nicht als Drohung oder gar als sinistrer Plan.
Was auch immer Johanna Mikl-Leitner mit ihrer Wortmeldung und Hans Peter Doskozil mit seinem Outing der Kollegin wollte, resümiert ein hochrangiger ÖVP-Politiker: „Offene Debatten werden künftig nun auch in vermeintlich höchst vertraulichen Gremien immer seltener geführt werden. Dabei würden wir gerade in der Gesundheitspolitik parteiübergreifend eine tabulose Diskussion über die weitere Finanzierung und den richtigen Einsatz der Mittel dringend brauchen.“
Dauerbaustelle Wehrdienst-Verlängerung
An einer anderen Dauerbaustelle im Regierungsviertel dürfte fünf vor zwölf nun doch Bewegung in Richtung einer Lösung kommen. Anfang des Jahres hatte eine von der Regierung beauftragte Expertenkommission angesichts der neuen Bedrohungslage in Europa eine Verlängerung von Wehrdienst und Zivildienst gefordert: Rekruten sollte
n künftig inklusive Milizübungen zehn statt sechs Monate einrücken müssen. Der Zivildienst sollte – um einen zusätzlichen Run zu verhindern – von neun auf zwölf Monate verlängert werden.
Bei einer knapp am Crash vorbeigeschrammten Sitzung Ende Juli in der Schwarzenbergkaserne in Salzburg einigten sich ÖVP, SPÖ und Neos auf einen Kompromiss: Der Grundwehrdienst soll in Summe auf neun statt zehn Monate verlängert werden. Der Zivildienst nur dann von neun auf elf Monate, wenn die Zahl der Rekruten unter jährlich 13.875 fällt.
Für die Verlängerung des Zivildienstes benötigt die Regierung aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament, also die Stimmen von FPÖ oder Grünen.
Blaue pokern hoch, Grüne verhandeln
Nachdem die Dreierkoalition ihr mühsamst geschnürtes Kompromiss-Paket aufschnüren müsste, um mit der FPÖ ins Geschäft zu kommen, bleiben nur die Grünen als mögliche Partner. Die ersten Gesprächsrunden wirken nicht nur optisch ungleichgewichtig: Drei grünen Verhandlern saß eine Gruppe von zwanzig Vertretern aus Regierungsparteien, betroffenen Ministern und Vertretern der Koalitionskoordinierung gegenüber.
Die Gespräche verliefen auch inhaltlich zäh. Bei der Hauptforderung der Grünen bewegte sich wenig: Nachdem der Wehrdienst auch mit einer Erhöhung des Solds von monatlich rund 630 auf 1.000 Euro attraktiver gemacht werden soll, sollte auch bei der staatlichen Entlohnung der Zivildiener entsprechend gleichgezogen werden. Für die Regierungsvertreter vom Heeresminister abwärts bislang ein No-Go, weil sie bei finanzieller Gleichstellung noch mehr Verluste bei der Entscheidung für den Wehrdienst fürchten.
Heeres-Oberbefehlshaber auf Goodwill-Tour
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nutzte zuletzt die 40-Jahr-Feier der Grünen im Parlament, um auch in seinem politischen Herkunftslager Druck für eine Auflösung des Verhandlungspatts zu machen. Mehrere Teilnehmer wurden Zeugen, wie der Ex-Grünen-Chef bei Grünen-Wehrsprecher David Stögmüller seinen aktuell dringendsten Wunsch in Sachen Wehrdienst-Reform deponierte: Der Zivildienst solle nicht wie geplant frühestens 2029, sondern bereits im Jahr nach Start der Wehrdienst-Reform verlängert werden.
Damit wurde das Staatsoberhaupt, das formell auch Oberbefehlshaber des Heeres ist, auch bei allen Regierungsparteien vorstellig: Nachdem bereits die monatelange Debatte einen Run auf den Zivildienst ausgelöst hat, soll der befürchtete weitere Aderlass bei den Rekruten schneller als ursprünglich geplant mit der Verlängerung des Zivildienstes von neun auf elf eingedämmt werden.
Der kommende Dienstag gilt als D-Day im Verteidigungs-Ausschuss, um eine akkordierte Lösung von Wehr- und Zivildienst noch rechtzeitig per 1. 1. 2027 im Parlament beschließen zu können. Diesen Freitag treffen Regierungsverhandler und Grüne davor neuerlich zur Kompromiss-Suche zusammen – diesmal auch personell in einem gleichgewichtigerem Format, mit je drei Verhandlern für jede der vier beteiligten Parteien. „Wenn es Spitz auf Knopf geht, haben die Grünen zuletzt immer staatspolitische Verantwortung gezeigt“, streut ein ÖVP-Verhandlungsinsider dem Ex-Regierungspartner schon im Vorfeld Rosen, „uns ist aber klar, dass die Zivildiener eine Kern-Klientel der Grünen sind und sie dieser Gruppe etwas bieten müssen.“
Im Lager der Grünen war zuletzt zunehmend von einer „gleichwertigen Bezahlung“ der Zivildiener die Rede. Da nicht mehr ausdrücklich von „gleicher Bezahlung“ die Rede ist, erhöht das in den Augen aller Verhandlungsteilnehmer im Finale nun die Chancen auf einen Kompromiss.