Es war einer der nach wie vor sorgsam dosierten öffentlichen Auftritte von Hans Peter Doskozil. Der burgenländische Landeschef war im April zum elften Mal unter dem Messer der Ärzte seines Vertrauens in Leipzig gelegen. Damals entschied er sich gemeinsam mit diesen zu einem radikalen Schritt. Da der Verknöcherung seines Kehlkopfs offenbar nicht anders Herr zu werden war, wurde sein Kehlkopf zur Gänze entfernt und eine Stimmprothese implantiert. In den Wochen danach musste Doskozil das Sprechen damit erst erlernen.

Das ursprünglich für Mitte September geplante Comeback auf der großen medialen Bühne in der ORF-Pressestunde musste aber noch kurzfristig abgeblasen werden, weil die Stimmkondition noch nicht für einen einstündigen Auftritt reichte. Inzwischen ist Doskozil aber in der Lage, auch längere politische Auftritte zu bestreiten. Diesen Sonntag soll der demonstrative Live-Event im ORF nachgeholt werden. Der von seinen Widersachern in der SPÖ politisch bereits abgeschriebene letzte Rote will nicht nur diesen zeigen: Ich bin wieder da, mit mir ist mehr denn je wieder zu rechnen.

Der 56-jährige ehemalige Polizeichef des Burgenlands sorgte schon die ganze vergangene Woche für gehörigen Wirbel – diesmal nicht in den eigenen Reihen, sondern im Lager der ÖVP. Ob mit voller Absicht, wie Doskozil-Kritiker wähnen, oder nur einer ungeplanten und spontan improvisierten Passage in einer Rede geschuldet, wie seine Umgebung behauptet – Fakt ist: Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der zugleich auch Landesfinanzreferent ist, nutzte die Landtagssitzung Donnerstag vor einer Woche zu einer Grundsatzerklärung über das kommende Landesbudget seiner rot-grünen Regierung. Hans Peter Doskozil hat im Umgang mit seiner Stimmprothese schon eine gewisse Routine. Es braucht aber noch eine erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration sowohl beim Sprechen, aber auch beim Zuhören. An einer Stelle seiner 35-minütigen Erklärung horchte jedenfalls nicht nur jeder im Saal auf. Die Passage schlug am Tag danach auch österreichweit Wellen.