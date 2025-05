„Politik Backstage“: Budgetverhandlungen unter Blut, Schweiß und Tränen

„Bis zuletzt sind einige Minister mit Zusatzwünschen gekommen und haben mehr Geld für ihr Budget gefordert“, klagte noch zehn Tage vor dem ultimativen Ministerratsbeschluss einer, bei dem die Verhandlungsfäden zusammenlaufen.

Politisch nachhaltig gebröselt hat es, so der Flurfunk in den Gängen der Ministerien, gleich mehrfach. In der ÖVP setzte man darauf, dass die EU-Kommission plant, Ausgaben für die bessere Ausrüstung des Heeres und zur militärischen Sicherheit generell künftig eine Sonderstellung einzuräumen. Alle einschlägigen Ausgaben, so der Plan, sollen bei der Berechnung des Budgetdefizits künftig außen vor bleiben, also nicht relevant für die Maastricht-Regeln sein.

„Dass die ÖVP ihren Anteil an der Einsparung beim Sachaufwand von 1,1 Milliarden großteils nur über die Verteidigung aufbringen will, hat vor allem mit dem SPÖ-Finanzminister für Diskussionen gesorgt“, so ein Regierungsinsider. Kern der Kritik: Reine Rechentricks, Militärausgaben aus dem Budget als nicht mehr Maastricht-relevant herauszurechnen, machen das Zahlenwerk zwar am Papier gegenüber Brüssel schöner, bei den tatsächlichen Ausgaben spart das am Ende aber keinen Cent.