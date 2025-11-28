Politik Backstage Podcast: Buddha wird bossy

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum Stocker nun Entbürokratisierung zur Chefsache macht und mit einer 500-Millionen-Spritze gegen hohe Energiepreise punkten will. Und welche Comeback-Gerüchte es rund um Altkanzler und Start-up-Gründer Sebastian Kurz gibt.