Politik Backstage Podcast: Buddha wird bossy

Nach seiner krankheitsbedingten Abewsenheit zeigt sich Christian Stocker (ÖVP) bossy.©APA/HANS KLAUS TECHT
In der heutigen Folge des Podcasts von Josef Votzi geht es um Christian Stockers Rückkehr ins Bundeskanzleramt und darum, wie er sich jetzt machtbewusster und entschiedener zeigt.
Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Warum Stocker nun Entbürokratisierung zur Chefsache macht und mit einer 500-Millionen-Spritze gegen hohe Energiepreise punkten will. Und welche Comeback-Gerüchte es rund um Altkanzler und Start-up-Gründer Sebastian Kurz gibt.