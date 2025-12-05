Politik Backstage: Rote Revolte, bitte warten

Die größte Hürde für einen baldigen Parteichef-Wechsel auf dem SPÖ-Spielfeld: Ludwig hat es der derzeit einzigen breit möglichen Babler-Alternative Kern bis heute nicht verziehen, dass dieser 2018 über Nacht den Parteivorsitz hinschmiss und Pamela Rendi-Wagner als Nachfolgerin durchdrückte. Ludwig war wie viele andere von Anfang an überzeugt, dass „Pam“ der Job eine Schuhnummer zu groß sei. Als sein Intimfeind Hans Peter Doskozil aber Rendi-Wagner stürzen wollte, reagierte der Wiener Parteichef wie meist bei Konflikten: Im Zweifel setzt der rote Zauderkönig auf den Erhalt des Status quo. Nur nicht anecken, nichts riskieren, das Erreichte absichern. Als heute nur gequält lachender Dritter ging aus dem Duell Doskozil/Rendi-Wagner Andreas Babler hervor.

Im Vorfeld des März-Parteitages gibt es so auch null Indizien, dass der Wiener Bürgermeister Babler fallen lassen könnte. Im Parteivorstand hatten die Vertreter der Wiener SPÖ geschlossen für dessen Wiederwahl gestimmt. Die Statuten lassen es zwar zu, dass im Parteivorstand spätestens Mitte Februar ein zusätzlicher Kandidat nominiert wird. „Wer dafür ist, wird es aber sehr schwer haben, das schlüssig zu begründen, nachdem er vor Kurzem noch ganz anders gestimmt hat“, sagt ein SPÖ-Insider mit heißem Draht ins Rathaus. Nachsatz: „Wir sollten mehr über Inhalte und nicht über Personen diskutieren.“

Die Wiener SPÖ ließ so jüngst Stadtrat Peter Hacker ausrücken, der den strikten Sparkurs in Sachen Gesundheit und Soziales als „idiotisch“ geißelte: „Wieso akzeptieren wir, dass Rüstungsausgaben aus den Maastricht-Kriterien ausgenommen sind, aber die Investitionen in Spitäler und Schulen nicht?” Sprich: Wiens SPÖ will den Unmut auf die „neoliberalen“ Vorgaben der EU umlenken, um Babler aus der Schusslinie zu nehmen und den Unmut der Genossen mit der Regierung zu besänftigen.

Altkanzler Franz Vranitzky macht derweil weiter unverdrossen Stimmung für einen Alternativkandidaten zu Babler, der SPÖ-intern prima vista nicht auf Widerstand, aber auf Skepsis trifft: Der neue SPÖ-Vorsitzende in Oberösterreich, Martin Winkler, bringt als Ex-Juso-Chef sozialdemokratischen Stallgeruch, als ehemaliger Unternehmer Wirtschaftskompetenz und als umtriebiger Promotor der NGO Respekt.Net auch Reputation in der Zivilgesellschaft mit. In der harten Politwährung Wahlerfolg ist er freilich erst nach den Landtagswahlen in Oberösterreich 2027 bewertbar.

Zunehmend mehr SPÖ-Kenner gehen aktuell daher davon aus, dass der Sturz von Andreas Babler vom roten Thron nur aufgeschoben, aber nicht aufgehoben ist. „Nachdem sich derzeit nicht alle auf einen anderen Kandidaten einigen können, wird Babler auch den kommenden Parteitag überleben“, sagt ein langjähriger SPÖ-Spitzenmann und Kenner des roten Innenlebens. „Fix ist, dass die SPÖ nicht mit Andreas Babler in die nächsten Wahlen gehen kann und wird“, sekundiert ein anderer Spitzengenosse.