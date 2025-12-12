Politik Backstage Podcast: Culture-Clash im Regierungsviertel

Für Außenstehende ist die Causa August Wöginger ein Paradefall für eine überfällige Abrechnung mit Postenschacher.©APA/Tobias Steinmaurer
Für Außenstehende ist die Causa ein Paradefall für Postenschacherei. Doch warum selbst rote und pinke Parlamentarier August Wöginger (ÖVP) verteidigen, analysiert Josef Votzi in der heutigen Podcastfolge.
Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Für Außenstehende ist die Causa ein Paradefall für eine überfällige Abrechnung mit Postenschacher. Doch selbst rote und pinke Parlamentarier sehen in August Wöginger ein „falsches Bauernopfer“. Christian Stocker will „Gust“ auch bei einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauch als ÖVP-Klubchef im Amt halten.