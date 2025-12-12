Politik Backstage Podcast: Culture-Clash im Regierungsviertel

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Für Außenstehende ist die Causa ein Paradefall für eine überfällige Abrechnung mit Postenschacher. Doch selbst rote und pinke Parlamentarier sehen in August Wöginger ein „falsches Bauernopfer“. Christian Stocker will „Gust“ auch bei einer Verurteilung wegen Amtsmissbrauch als ÖVP-Klubchef im Amt halten.