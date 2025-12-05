Politik Backstage Podcast: Rote Revolte, bitte warten

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Andreas Bablers Ablöse scheint aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Im Regierungsviertel wird weiter vorsorglich Christian Kerns Plan A studiert. Und Altkanzler Franz Vranitzky plädiert in Sachen Babler-Ersatz für einen Plan B.