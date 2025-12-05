Trend Logo
Politik Backstage Podcast: Rote Revolte, bitte warten

 © APA-Images/APA/Andy Wenzel

Andreas Babler (links) 2017 im Gleichtritt mit Christian Kern (r.). Tritt der Ex-SPÖ Kanzler nun parteiintern gegen Babler an?

©APA-Images/APA/Andy Wenzel
In der aktuellen Folge des Podcasts von Josef Votzi geht es um die aufgeschobene, aber nicht aufgehobene Ablöse von Andreas Babler an der Spitze der SPÖ.

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Andreas Bablers Ablöse scheint aufgeschoben, aber nicht aufgehoben. Im Regierungsviertel wird weiter vorsorglich Christian Kerns Plan A studiert. Und Altkanzler Franz Vranitzky plädiert in Sachen Babler-Ersatz für einen Plan B.

