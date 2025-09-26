Politik Backstage: Werben in New York, Herbst-Blues in Wien

Ein Jahr danach stehen in aktuellen Umfragen die zwei größeren der drei Koalitionsparteien als Kaiser ohne Kleider da. Die SPÖ kommt erstmals unter 20 Prozent der Stimmen zu liegen, die ÖVP nur noch knapp darüber.

Die FPÖ hat inzwischen die 30-Prozent-Marke klar übersprungen. „Wenn das so weitergeht, dann werden Schwarz und Rot nicht einmal gemeinsam auf so viele Stimmen kommen wie die FPÖ“, malt ein anderer Demoskop die Aussichten für die einstigen Träger einer „Großen Koalition“ zappenduster.

Der Dritte im Bunde hat bislang nichts vom Koalitionsmalus abbekommen. Die Neos können ihren Stimmenanteil von der letzten Wahl halten, in einigen Umfragen legen sie den einen oder anderen Prozentpunkt zu.

Licht am Ende des Tunnels ist nicht auszumachen. Glück im auf Sicht einzementierten Umfrageunglück: Umfragen kommen und gehen, die Machtverhältnisse in Regierung und Parlament bleiben davon zumindest noch zwei Jahre vollkommen unberührt. Dafür, dass sich die Koalition demnächst selber in die Luft sprengt, gibt es weder nachhaltige Anzeichen noch nachvollziehbare Gründe.

Der ÖVP bliebe danach nur die Option, sich reumütig dem Joch von „Volkskanzler“ Herbert Kickl zu unterwerfen. Eine Aussicht, für die es in der Noch-Kanzler-Partei nach wie vor nur wenige Anhänger gibt. In der SPÖ bleibt es, solange die Truppe um Babler den Ton angibt, keine Option, der ÖVP den Sessel vor die Türe zu stellen und die Kurve Richtung Blau-Rot zu kratzen.

Bei den Pinken als Greenhorns am Kabinettstisch ist am wenigsten einschätzbar, wie frustrierend das Rendezvous mit der Realität des Regierens ist. „Zur Not können wir auch zu zweit weiterregieren“, merkt ein ÖVP-Spitzenmann an. Die gemeinsame Mehrheit von Schwarz-Türkis und Rot sei nach wie vor mit einer Stimme Überhang abgesichert.

Ein politisches Selbstmordattentat der Neos gilt als unwahrscheinlich. „Die wissen ganz genau, die Chance des Mitregierens kehrt nicht so bald wieder“, so der Tenor bei Rot und Schwarz-Türkis.

Weitaus wahrscheinlicher ist, dass es innerhalb der beiden größeren Parteien im Laufe des kommenden Jahres zu Verwerfungen kommt. Denn nach dem Wahlkalender stehen im Herbst 2027 Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol, Anfang 2028 in Niederösterreich und im Laufe des Jahres auch in Kärnten und in Salzburg an.

Oberösterreich und Niederösterreich sind ÖVP-Schlüsselländer, in denen nicht nur über deren Verbleib an der Landesspitze, sondern mittelfristig auch an den zentralen Schalthebeln im Bund entschieden wird.

Jüngste Umfragen in Oberösterreich sahen die Landeshauptmann-Partei ÖVP nur noch drei Prozentpunkte vor den Blauen, derzeit auch offizieller Koalitionspartner im Land. Auch in Niederösterreich glauben Spitzenleute die parteiinterne Propaganda nicht mehr, dass die ÖVP mit zumindest zehn Prozentpunkte Abstand deutlich vor der FPÖ und ziemlich nahe am letzten Landtagswahlergebnis von 40 Prozent liege. Sie halten die jüngsten Umfragen für glaubwürdiger, die Johanna Mikl-Leitner & Co. nur noch sechs Prozentpunkte vor Udo Landbauer & Co. ausweisen.