Politik Backstage Podcast (XV): Werben in New York, Herbst-Blues in Wien

In New York werben Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen) für einen Einzug Österreichs in den UNO-Sicherheitsrat.©ÖVNY
trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt, wie die Staatsspitzen bei einer New-York-Visite den gemeinsamen türkis-rot-pinken Spirit auffrischten.
Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen jede Woche im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.
Diese Woche analysiert Josef Votzi, warum Stocker und Babler aber schon vor den nächsten Testwahlen Ungemach drohen könnte.