Politik Backstage Podcast (XV): Werben in New York, Herbst-Blues in Wien

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen jede Woche im Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche analysiert Josef Votzi, warum Stocker und Babler aber schon vor den nächsten Testwahlen Ungemach drohen könnte.