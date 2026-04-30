Politik Backstage: Szenen einer Muss-Ehe

„Er hat dabei für viele von uns erstmals die Maske fallen lassen“, berichtet ein teilnehmender Beobachter. Statt des gewohnt verbindlichen und ausgleichenden Finanzministers erlebten Verhandler von Neos und ÖVP Markus Marterbauer zeitweilig eher in seiner alten langjährigen Rolle als Chefökonom der Arbeiterkammer: „Er hat total ideologisch argumentiert und immer wieder erklärt, dass er die Lohnnebenkostensenkung nicht wolle, weil sie eine einseitige Maßnahme sei, die den Arbeitnehmern null bringt und nur den Arbeitgebern nutzt.“

Erst als ÖVP und Neos grünes Licht zu einer Verlängerung der Bankenabgabe und Anhebung der Körperschaftsteuer von 23 auf 24 Prozent ab einem Jahresgewinn von einer Million Euro gaben und zudem der Start der Lohnnebenkostensenkung von 2027 auf 2028 verschoben wurde, gaben Marterbauer und die SPÖ den Widerstand dagegen auf.

Das Zwei-Milliarden-Paket für eine unterm Strich mehr symbolische Reduktion der Lohnkosten um einen Prozentpunkt ist freilich nicht nur zahlenmäßig und politisch das Vorzeigestück im kommenden Doppelbudget 2027/28. Es steht auch prototypisch für den Politikstil in der Dreierkoalition. Mangels ausreichender Wertebasis für gemeinsame Anliegen regiert allein der rigorose Abtausch von Klientelinteressen.

Ginge es nach der SPÖ allein, ließ Markus Marterbauer dieser Tage freimütig in einer Diskussion mit Raiffeisenbankern wissen, dann wäre angesichts knapper Kassen eine Lohnkostensenkung kein Thema. Für den SPÖ-Finanzminister ist „Leben und leben lassen“ aber die bislang entscheidende Überlebensformel einer Koalition von drei an sich total diversen Parteien. So kam es am Ende auch dazu, dass alle Koalitionsparteien nach außen hin Grund zum Feiern haben: ÖVP und Neos können sich rühmen, erstmals seit Langem eine Steuersenkung durchgesetzt zu haben. Die SPÖ kann sich rechtzeitig zum zentralen roten Feiertag am 1. Mai erneut als die Partei inszenieren, die zuvorderst Konzerne und Banken zur Kasse bittet.

Dass jedoch die Pensionisten mehr als eine halbe Milliarde zur Budgetsanierung beisteuern sollen, bleibt für viele in der SPÖ, aber auch in der ÖVP eine schwer verdauliche Kost. Die Pensionisten bilden in beiden Parteien die größte Wählergruppe. Das war am Ende auch einer der wichtigsten Gründe, warum der Durchbruch bei den Budgetverhandlungen diesen Montag erst zu nachtschlafender Zeit verkündet wurde.