Politik Backstage: Roter Operetten-Putsch

Noch Anfang der Woche war in der SPÖ kollektiver Flashback angesagt. Für das nach wie vor große Lager der Kritiker und Gegner von SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler stand bald zweifelsfrei fest. „Das ist der Ulli nicht allein eingefallen. Das ist ein primitives Foul und eine billige Racheaktion von Andi Babler“, analysierte einer der führenden Köpfe des Anti-Babler-Lagers in der SPÖ und gab die Parole aus: „Wir werden alles tun, dass das zu einem Eigentor für Babler und seine Partie wird.“

Das Diktum einer „Retourkutsche“ ist wohl begründet. In der SPÖ gelten Hergovich und sein engster Vertrauter, NÖ-Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, als die maßgeblichen Regisseure der in letzter Sekunde abgeblasenen Gegenkandidatur von Christian Kern am jüngsten SPÖ-Bundesparteitag.

Hätte Kern in den ersten Märztagen nicht nach einem Gespräch mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und SPÖ-Nationalratspräsidentin Doris Bures abgesagt, wäre es vor sechs Wochen in der Tat für Babler zu einem politisch lebensgefährlichen Showdown gekommen. Kern hatte angesichts der bleiern schlechten Umfragewerte der SPÖ und der noch schlechteren persönlichen Werte von Andreas Babler gute Chancen auf ein Comeback an der Parteispitze. Erst in letzter Sekunde konnten die Parteigranden Ludwig und Bures die Notbremse ziehen, um ein einmal mehr folgenschweres Duell um die SPÖ-Spitze zu verhindern.