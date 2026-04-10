Politik Backstage: Ein Trio für Bad News

Es war eine Inszenierung, die im Regierungsviertel im Vorfeld auch intern für Diskussionen sorgte. Vergangenen Mittwoch trat das türkis-rot-pinke Trio Alexander Pröll, Michaela Schmidt und Christoph Wiederkehr im Kongresssaal des Bundeskanzleramts vor die Medien, um mit ernster Miene zu verkünden: Angesichts der Dauerkrise in Sachen Energieversorgung wegen des Krieges um den Iran werde die Regierung in den High-Alert-Modus schalten.

Der Konflikt Iran-USA-Israel stellt Europa und Österreich vor massive Herausforderungen im Hinblick auf Energie- und Düngemittelpreise, Inflationseffekte, Lieferketten von zum Teil kritischen Gütern, potentielle Fluchtbewegungen, die nationale und internationale Sicherheitslage, heißt es im einschlägigen Ministerratsbeschluss, und weiter: „Gesamtstaatliche Maßnahmen aufgrund der ausgesprochen volatilen und komplexen Lage im Mittleren und Nahen Osten sowie deren Auswirkungen auf die Sicherheit Österreichs können nur nach eingehender und umfassender Beurteilung getroffen werden.“

Diese Aufgabe soll ab sofort das per Ministerratsbeschluss eingerichtete Krisen-Koordinationsgremium meistern. Spitzenvertreter von Bund und aus den Ländern sollen die Krisenlage täglich neu bewerten und alle notwendigen Maßnahmen im Auftrag der Regierung koordinieren. Das Krisen-Koordinationsgremium steht unter dem Vorsitz des Bundeskanzlers und tagt ab sofort mindestens einmal wöchentlich – wenn es die Krisenlage erfordert, auch öfter. Der Beschluss signalisiert, was in allen Organisationen state of the art ist: Krisenmanagement hat Chefsache zu sein.