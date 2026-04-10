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Politik Backstage Podcast: Ein Trio für Bad News

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Die Staatssekretäre Michaela Schmidt und Alexander Pröll mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr (r.) bei der Präsentation des neuen Krisengremiums im Rahmen des Pressefoyers.

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Warum es just zu Beginn der Feuerpause im Irankrieg zur Installation einer Krisenfeuerwehr der Regierung kam, erzählt Ihnen trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcast-Folge.

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Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie es zur Installation eines Koordinationsgremiums für die Bewältigung von Krisen kam, wann im Regierungsviertel frühestens mit Engpässen gerechnet wird und wer bei Energie- und Lieferengpässen über die Rationierungen entscheidet. 

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