Politik Backstage Podcast: Ein Trio für Bad News

Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie es zur Installation eines Koordinationsgremiums für die Bewältigung von Krisen kam, wann im Regierungsviertel frühestens mit Engpässen gerechnet wird und wer bei Energie- und Lieferengpässen über die Rationierungen entscheidet.