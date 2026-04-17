Politik Backstage Podcast: Roter Operetten-Putsch

SPÖ-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig und SPÖ-Landesparteiobmann von Niederösterreich Sven Hergovich©APA/MAX SLOVENCIK
Warum eine bislang unauffällige rote Staatssekretärin ihren niederösterreichischen Parteichef stürzen wollte, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in dieser Podcastfolge.
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Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Welche Rolle SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler beim Versuch eines Putschs in der SPÖ-Niederösterreich spielte. Was von der drei Tage nach Start abgesagten Revolte nachhaltig bleibt.