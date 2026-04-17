Politik Backstage Podcast: Roter Operetten-Putsch

Wie jede Woche erzählt die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Welche Rolle SPÖ-Vizekanzler Andreas Babler beim Versuch eines Putschs in der SPÖ-Niederösterreich spielte. Was von der drei Tage nach Start abgesagten Revolte nachhaltig bleibt.