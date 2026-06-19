Politik Backstage: Stocker-Blues am Ballhausplatz

Es war bereits später Nachmittag, als die schwarz-türkisen Abgeordneten wenige Stunden vor der Präsentation des zweiten Doppelbudgets im Sitzungssaal des ÖVP-Parlamentsklubs zusammenkamen. Das traditionell immer am Vortag vor einer Plenarwoche stattfindende interne Meeting des ÖVP-Parlamentsklubs war am Dienstag der zweiten Juni-Woche aber alles andere als Routine.

Nicht nur, weil der Kanzler und ÖVP-Parteichef samt Entourage aus dem Regierungsteam da war. Auch weil sehr viele Anwesende sichtlich in den Seilen hingen. Noch in der Nacht davor waren offene Details in den sogenannten Budgetbegleitgesetzen verhandelt worden. Die Nerven lagen zuletzt derart blank, dass die drei Koalitionsparteien ihr Versprechen gekübelt hatten, Streit allein im Wohnzimmer und nicht am Medien-Balkon auszutragen.

„Ich bin mit Beate Meinl-Reisinger und Andreas Babler einig, dass die Querschüsse vorbei sein müssen“, eröffnete Parteichef Christian Stocker die jüngste ÖVP-Klubsitzung mit einer gemischten Botschaft aus Schelte und Stallorder. Nach einer Würdigung des Zahlenwerks schloss der Kanzler mit einem dringenden Appell an alle Anwesenden, der wohl den einen oder anderen neuerlichen Seitenhieb provozieren könnte: „Wir müssen als ÖVP wieder mehr zeigen, wofür wir stehen.“

Im ÖVP-Sektor des Regierungsviertels war man daher nicht überrascht, dass Christian Stocker an diesem Montag spätnachmittags sehr kurzfristig zu einem Medientermin ins Kanzleramt lud. Es waren keine Breaking News, die er so dringend zu verkünden hatte, sondern ein sehr nüchternes Motto: „Nach dem Doppelbudget – die nächsten Schritte“.