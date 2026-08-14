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Politik Backstage Podcast: Blaue in Opferpose auf Umsturz-Kurs

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 © Foto Fischer, Graz/FPÖ Steiermark

 VP-Schreckgespenst Nr. 1: dass FP-OÖ-Chef Manfred Haimbuchner (l.) wie sein steirischer Parteikollege Mario Kunasek Landeshauptmann wird.

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Wie sich die FPÖ für das Schlüsselwahljahr 2027 rüstet, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in der neuen Podcastfolge zu „Politik Backstage“.

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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Die Regierung schrammt haarscharf am Crash vorbei und rettet sich ermattet in den Herbst. Kickl & Co. wäre nichts lieber, als auch in Oberösterreich Nummer eins zu werden, während der Landeshauptmann aber in schwarzen Händen bleibt. 

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