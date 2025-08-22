Politik Backstage: Stimmungsaufheller dringend gesucht

ÖVP-Kommunikationschef Gerald Fleischmann, nach Kurz nun auch unter Stocker „Mister Message Control“, überraschte in seinem Klausur-Referat mit der Botschaft: Im Zeitalter von „Politics by Video“ auf Tiktok, Instagram und Facebook dürfe die ÖVP die klassischen Medien nicht vernachlässigen. Denn die Social-Media-Kanäle lebten primär vom Content, der von klassischen Medien produziert werde.

Social Media verstärke bei ausreichend spitz platzierter Message zwar die Aufmerksamkeit. Was digital aufbereitet wird, haben aber wie in alten Zeiten zuvorderst Journalisten in Zeitung, Funk und Fernsehen in der Hand. Hauptbotschaft von Mister Message Control Fleischmann an die versammelten ÖVP-Minister, Parlamentarier, Partei- und Kabinetts-Spitzenleute: Die ÖVP tue daher gut daran, für ihre Botschaften mehr denn je die Bühne jener Medien zu nutzen, die zu Unrecht bereits totgesagt werden.

In Sachen konkreter Regierungspolitik ging es dann aber hauptsächlich um den Stand von bereits laufenden Vorhaben. Sprich: Was derzeit bis zur endgültigen Erledigung im Hohen Haus noch offen ist oder bereits in der parlamentarischen Pipeline steckt. „Diese Klausur war vor allem auch eine Gelegenheit, sich ohne öffentlichen Erwartungsdruck einmal intern ausgiebig auszutauschen“, so ein ÖVP-Insider. Der Tag der ÖVP-Geheimklausur klang so auch mit einem gemeinsamen Abend beim Heurigen Wolff in Wien-Neustift aus.

Der ÖVP-interne Unmut, den Klubchef August Wöginger mit seinem Njet in einem APA-Interview zu jeder weiteren Debatte über Anhebung des Pensionsalters wenige Tage zuvor ausgelöst hatte, kam nicht auf die offizielle Klausuragenda. Auch jene Wirtschaftsbund-Abgeordneten, die deswegen hinter den Kulissen heftig den Kopf schüttelten, scheuten den offenen Konflikt. „Es wollte keiner die aufgeräumte Vorurlaubsstimmung stören“, sagt ein prominenter ÖVP-Wirtschaftsbündler. „Dass Wöginger ohne Not ein Ende der Pensionsdebatte ausgerufen hat, ist aber alles andere als hilfreich.“