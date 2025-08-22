Politik Backstage Podcast (X): Stimmungsaufheller dringend gesucht

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im Luftschutzbunker bei Fliegeralarm in Odessa.©APA/AUSSENMINISTERIUM/MICHAEL GRUBER
In der neuen Folge des Podcasts zu Politik Backstage erzählt trend-Kolumnist Josef Votzi, wie sich die ÖVP bei einer Geheimklausur für den Politherbst rüstete und warum das Njet von Klubchef Wöginger in Sachen Pensionsalter nicht nur die Neos massiv irritiert.
Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.
Diese Woche analysiert Josef Votzi in seinem Podcast, wo die Regierung angesichts sinkender Umfragen und steigender Inflation mehr denn je ein Rezept für einen Stimmungsaufheller sucht.
