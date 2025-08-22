Politik Backstage Podcast (X): Stimmungsaufheller dringend gesucht

Jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik.

Diese Woche analysiert Josef Votzi in seinem Podcast, wo die Regierung angesichts sinkender Umfragen und steigender Inflation mehr denn je ein Rezept für einen Stimmungsaufheller sucht.