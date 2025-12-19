Politik Backstage Podcast: Wendejahr 2026

FPÖ-Chef Herbert Kickl wird auch das nächste Jahr aus der Opposition heraus die Innenpolitik dominieren. Seine Partei liegt in Umfragen derzeit bei knapp unter 40 Prozent.©APA-Images/AFP/Alex Halada
2026 steht keine einzige Wahl an. Panik vor der nächsten blauen Welle ist dennoch allgegenwärtig. Wie dies die Regierungsarbeit beeinflusst, analysiert Josef Votzi in seinem neuen Podcast.
von
Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Wie Andreas Babler im Vorfeld verbissen ums Überleben kämpft und Christian Stocker Reformbremser bei Rot und Schwarz auf Kurs bringen will. Warum alle Regierungsspitzen aber mehr denn je mit bangem Blick nach Moskau und Washington blicken.