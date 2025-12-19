Politik Backstage Podcast: Wendejahr 2026

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Wie Andreas Babler im Vorfeld verbissen ums Überleben kämpft und Christian Stocker Reformbremser bei Rot und Schwarz auf Kurs bringen will. Warum alle Regierungsspitzen aber mehr denn je mit bangem Blick nach Moskau und Washington blicken.