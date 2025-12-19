Politik Backstage: Wendejahr 2026

Wann immer im Hohen Haus Sitzungstage anstehen, kommen die Fraktionen am Tag davor zu einer Klubsitzung zusammen. So auch Dienstagnachmittag der zweiten Dezemberwoche, als die letzten drei Plenartage des Jahres anstanden. Die Stimmung war vorweihnachtlich und auch politisch weitgehend friktionsfrei. Leichte Unruhe kam auf, als sich gegen Ende ein Urgestein der Fraktion zu Wort meldete.

Norbert Sieber hat bereits zwanzig Jahre als Abgeordneter im Nationalrat zugebracht. Der Bauernbund-Vizepräsident in Vorarlberg ist aktuell Bautensprecher der ÖVP, davor war er auch einmal schwarzer Familiensprecher. Der 56-Jährige ist ein fleißiger, in vielen Ausschüssen tätiger Mandatar, öffentlich aber vollkommen unauffällig geblieben. Politisch steht der Hinterbänkler für einen konservativen, traditionellen Kurs der ÖVP.

Norbert Sieber hatte bei einer der jüngsten Parlamentssitzungen ein Debattenbeitrag seines Abgeordnetenkollegen Andreas Hanger nachhaltig irritiert. Jetzt, wo der Chef wieder an Bord war, sah er den richtigen Zeitpunkt, das zum Thema zu machen.

Die Freiheitlichen hatten mit einem Antrag, Mann und Frau als einzige Geschlechter im Staatsgrundgesetz festzuschreiben, im November eine hitzige Debatte im Hohen Haus provoziert. Alle übrigen Parteien pochten auf die Rechte von intergeschlechtlichen Personen. Die Gender-Debatte könne man übertreiben, monierte auch Andreas Hanger: „Liebe FPÖ, nehmen Sie bitte zur Kenntnis, es gibt intersexuelle Menschen.“

Der niederösterreichische Mandatar ist ein strammer Parteisoldat und hat reichlich politische Nahkampferfahrung mit den Blauen in Untersuchungsausschüssen. Auch seine Wortmeldung in Sachen Gender war primär als Abwehrmanöver denn als Offensive für ein drittes Geschlecht gedacht.

Für Sieber war es ein Bruch mit seinem Weltbild, aber auch mit dem bisherigen Kurs der ÖVP. Noch im geplatzten blau-schwarzen Koalitionspakt war festgehalten worden: „Biologisch gesehen gibt es zwei Geschlechter.“ Auf diese Formel zog sich dann auch ÖVP-Chef Stocker zurück, als er Sieber beruhigen wollte, ohne seinen Parteifreund und langjährigen Kollegen im U-Ausschuss Hanger zu korrigieren.

Die Episode stand für Sitzungsteilnehmer symbolisch für den inneren Zustand der Noch-Kanzler-Partei ÖVP: Wer bin ich – und, wenn ja, wie viele?