Politik Backstage: Hitzekoller am Ballhausplatz

Die Probe aufs Exempel, ob das ungleiche Trio nach dem ­Dürre-Desaster die nächste Herausforderung besser schafft, steht schon demnächst ins Haus. Sowohl ÖVP als auch Neos wollen in den kommenden Wochen beim Reizthema Steuergeld für Migranten Gas geben. „Die Reform der Sozialhilfe ist überfällig. Wir haben auf der einen Seite derzeit aber mit Korinna Schumann eine SPÖ-Sozialministerin, die nur mauert und blockiert“, sagt ein pinker Spitzenmann, „auf der anderen Seite haben wir mit Claudia Bauer eine ÖVP-Integrationsministerin, die nur redet, aber nix tut.“

Wie auch immer: Auch in der ÖVP wurde Tempomachen in Sachen Reform bei der Sozialhilfe bei der Klausur der ­ÖVP-Spitzen Ende August auf die To-do-Liste gesetzt. In Oberösterreich wird das populäre Thema schon für den Landtagswahlkampf aufbereitet. Stoßrichtung des schwarz-türkisen Propagandafeldzugs: Während das schwarz-blau geführte Oberösterreich aufgrund eines bereits beschlossenen Kürzungsprogramms nur noch 32 Millionen Euro für die bedarfsorientierte Mindestsicherung ausgibt, wende das rot-pinke Wien wegen einer nach wie vor großzügigeren Regelung bereits knapp eine Milliarde Euro für Sozialhilfe auf. Das sind rund drei Viertel der gesamtösterreichischen Ausgaben. Populistische Parole des türkis-schwarzen Vorstoßes: ­Österreich muss wieder mehr wie Oberösterreich werden. „Da wird es noch mehr politische Balanceakte brauchen, um dieses Minenfeld halbwegs unbeschädigt hinter sich zu lassen“, sagt ein in die Verhandlungen involvierter Spitzenbeamter.

Zunehmend absehbar ist, dass die Dreierkoalition nicht mehr allzu viel Energie in ein bereits unter Türkis-Grün gescheitertes Prestigeprojekt in der Justizpolitik stecken will. Türkis-Rot-Pink hatte zwar angekündigt, die liegen gebliebene Reform der Weisungskette in der Justiz rasch umzusetzen. Das von Justizministerin Anna Sporrer vorgelegte Modell einer Bundesstaatsanwaltschaft ist aber bei so gut wie allen akade­mischen Experten und praktisch Betroffenen in der Justiz ­krachend durchgefallen.

Unter vier Augen lassen auch in Sporrers Partei Justizkenner kein gutes Haar am Vorschlag, wie die bisher bei der Ressortchefin endende Weisungskette durch einen Dreiersenat ersetzt werden soll. Die vernichtende Kritik setzt beim Bestellmodus ein: Dass drei Bundesstaatsanwälte just in Zeiten einer Dreier-Koalition bestellt werden, berge in sich vom Start weg den Keim des Proporzes. Zudem könne das Personalpaket nur als Ganzes vom Parlament angenommen oder verworfen werden, was ebenfalls zur Packelei einlade. Last, but not least, so die Kritiker, sei die Funktionsperiode der Bundesstaatsanwälte mit sechs Jahren verdächtig synchron mit den fünf Jahren der jeweiligen Parlamentsmehrheit.

Will die Regierung ihr auf breiter Ebene durchgefallenes ­Reformmodell dennoch umsetzen, bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit – nachdem die FPÖ bereits abgewunken hat, also die Zustimmung der grünen Opposition. Die Grünen haben freilich weitreichende Änderungswünsche, die sich im Kern mit der breiten Kritik am Entwurf decken. Ex-Ministerin und Justizsprecherin Alma Zadić wurde aber erst fünf Tage vor Ablauf der Begutachtungsfrist erstmals von ihrer SPÖ-Nachfolgerin kontaktiert. „Offenbar glaubt auch die Justizministerin an ihren Entwurf nicht mehr“, kommentiert eine Parteifreundin trocken. „Wir haben uns schon sehr bewegt. Ich sehe daher keinen Bewegungsspielraum für Verhandlungen mehr“, sagt ein ÖVP-Spitzenmann. Allein der kleinste ­Koalitionspartner gibt sich noch kämpferisch.

Da wie dort stellen sich immer mehr Beteiligte in Sachen Bundesstaatsanwaltschaft auf ein Begräbnis erster Klasse ein. Im Regierungsviertel, so ein Stratege, dominiert längst der ­politische Überlebenskampf der Regierung die Agenda: „Mit diesem Thema ist so oder so bei der breiten Wählerschaft kein Blumentopf zu gewinnen.“