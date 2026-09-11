Politik Backstage: Letzte Bewährungsfrist für Babler

Die einen wie Niederösterreichs SPÖ-Chef und Landesrat Sven Hergovich schafften es nur am Samstag anzureisen. Die anderen wie der neue Kärntner Parteichef und Landeshauptmann Daniel Fellner konnten oder wollten sich nur Sonntag frei machen, um der Einladung von Parteichef Andreas Babler zu einer Wochenendklausur der SPÖ-Spitzenfunktionäre Folge zu leisten.

Da half auch nichts, dass der ehemalige Heurigen-Wirt Andreas Babler mit einer abendlichen gemeinsamen Weinverkostung im fashionablen Hotel Schloss Mauerbach lockte.

Vier von neun roten Länderchefs gaben dem Einlader sowohl für Samstag als auch für Sonntag einen Korb. Salzburgs frischgebackener SPÖ-Chef Peter Eder und Vorarlbergs roter Spitzenmann Mario Leiter entschuldigten sich wegen Urlaubs. Für den SPÖ-Steiermark-Chef Max Lercher war die Anwesenheit beim legendären Altausseer Kirtag am ersten September-Wochenende ein Pflichttermin - einem dreitägigen Volksfest mit rund 20.000 Besuchern. Dass Hans Peter Doskozil jeden Kontakt zur Bundespartei meidet, gehört schon seit der Kür des Traiskirchner Bürgermeisters zum SPÖ-Chef zur roten Folklore. „Am letzten Ferienwochenende eine Präsidiumsklausur anzusetzen war von Anfang an nicht ganz glücklich”, sagt ein Teilnehmer.

Der rote Parteichef und Vizekanzler hatte erst Mitte Juli zu diesem roten Stelldichein eingeladen, ungefähr zeitgleich mit der Einladung von ÖVP-Chef Christian Stocker an seine engsten Spitzenfunktionäre.

Dass im Falle der SPÖ nur knapp die Hälfte der Länderchefs dem Ruf des obersten Genossen gefolgt war, prägte denn auch den Verlauf des ganzen Klausur-Wochenendes.