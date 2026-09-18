Politik Backstage Podcast: Dreier-Koalition im Sachsen-Anhalt-Schock

Vize-Kanzler Andreas Babler (SPÖ), Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos)©APA/HELMUT FOHRINGER
Warum die drei Regierungsparteien ab sofort ein schärferes Profil zeigen wollen, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in seiner neuen Podcast-Folge.
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Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:
Die ÖVP will mit einem schärferen Profil ihre bröckelnde Länder-Vorherrschaft retten. Die Neos kämpfen dort bereits ums Überleben. Die SPÖ steht sich dabei noch selbst im Weg. Kann gemeinsam regieren und gegeneinander marschieren gut gehen?