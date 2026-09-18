Abo

Politik Backstage Podcast: Dreier-Koalition im Sachsen-Anhalt-Schock

Subressort
Podcast
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Artikelbild
 © APA/HELMUT FOHRINGER

Vize-Kanzler Andreas Babler (SPÖ), Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos)

©APA/HELMUT FOHRINGER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Podcast

Warum die drei Regierungsparteien ab sofort ein schärferes Profil zeigen wollen, analysiert trend-Kolumnist Josef Votzi in seiner neuen Podcast-Folge.

von

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Die ÖVP will mit einem schärferen Profil ihre bröckelnde Länder-Vorherrschaft retten. Die Neos kämpfen dort bereits ums Überleben. Die SPÖ steht sich dabei noch selbst im Weg. Kann gemeinsam regieren und gegeneinander marschieren gut gehen?

Logo
trend. Newsletter

Die wichtigsten Wirtschaftsthemen des Tages

Jetzt anmelden!