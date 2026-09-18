Politik Backstage Podcast: Dreier-Koalition im Sachsen-Anhalt-Schock

Die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi erzählt Ihnen im „Politik Backstage“-Podcast aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Die ÖVP will mit einem schärferen Profil ihre bröckelnde Länder-Vorherrschaft retten. Die Neos kämpfen dort bereits ums Überleben. Die SPÖ steht sich dabei noch selbst im Weg. Kann gemeinsam regieren und gegeneinander marschieren gut gehen?