Politk Backstage: Gasgeben für den blauen Machtwechsel

„Wir haben intern analysiert, was bei unserem letzten Einzug in die Regierung schiefgelaufen ist. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und sind dabei, diese systematisch aufzuarbeiten“, sagt ein FPÖ-Spitzenmann. Als einer der Kardinalfehler wird intern „zu wenig erfahrenes Personal“ gesehen für die Vielzahl an Positionen, die es beim Wechsel von der Opposition in die Regierung zu besetzen gilt: von Dutzenden politisch erfahrenen Kabinettsmitarbeitern in den Ministerien bis zu ausreichend qualifizierten Kandidaten für Führungsfunktionen in staatlichen Behörden, Aufsichtsräten oder Beiräten.

Kickl & Co. sehen so vor allem die blauen Regierungsbeteiligungen in Ober- und Niederösterreich als Trainingscamps für die Machtübernahme im Bund. „Wenn uns die Frau Mikl-Leitner nach der nächsten Wahl in Panik, dass wir noch größer werden und sie bald stürzen, die Koalition aufkündigt, dann werden dadurch mit einem Schlag erfahrene Mitarbeiter für die Regierungsübernahme im Bund frei“, feixt ein FPÖ-Mann.

Insider im Politikbetrieb berichten: Blaue Emissäre erkundeten noch zu Zeiten der Ära Orbán in Budapest, wie dieser Medien, Wissenschaft und Zivilgesellschaft systematisch erst beschnitten und zunehmend kaltgestellt hat. Die Gründung eines eigenen Onlineradios Anfang dieses Jahres sehen blaue Strategen so nicht allein als zusätzliches Propagandainstrument. „Der Sender Austria First ist auch ein Trainingslager für unsere Funktionäre. Da können sie in einer geschützten Atmosphäre den Umgang mit Interviews lernen und verbessern.“

Das Vokabel „optimieren“ kommt in der Beschreibung blauinterner Planungen durch Partei-Insider relativ häufig vor. „Wir haben zuletzt auch in den Regierungsverhandlungen mit der ÖVP inhaltliche Schwächen vor allem im Bereich Wirtschaft und Budget bei uns gesehen, an denen wir jetzt arbeiten.“

Denn in einem sind sich auch FPÖ-Intimkenner sicher: Kickl hat die Chance, bereits nach der jüngsten Wahl Chef einer blau-schwarzen Regierung zu werden, angesichts der notwendigen Aufräumarbeiten infolge des Milliardendefizits im Budget bewusst ausgeschlagen. Blau lag bei der Nationalratswahl 2024 mit einem Überhang von 120.000 Stimmen nur 2,5 Prozentpunkte vor den Schwarz-Türkisen. Der FPÖ-Chef fürchtete schlicht, die eben erst errungene Poleposition vor der ÖVP rasch wieder zu verspielen.

Mit den beiden Doppelbudgets 2025/2026 und 2027/28 sind von Schwarz-Rot-Pink zwar erste Schritte Richtung Sanierung gesetzt. „Aus derzeitiger Sicht braucht es 2028 aber noch einmal ein Konsolidierungspaket von sieben bis acht Milliarden. Notwendig wäre noch mehr, um wieder Spielraum für politische Maßnahmen zu haben“, analysiert ein Kickl-Berater. „Ein solches Sparpaket für das Wahljahr 2029 wird die Dreierkoalition aber nicht mehr stemmen wollen und können.“

Nicht nur die Blauen rechnen daher nach den in den kommenden zwei Jahren fälligen Landtagswahlen in Oberösterreich, Tirol, Niederösterreich und Kärnten spätestens im Herbst 2028 mit vorgezogenen Neuwahlen. Konsequenz: Kickl lässt im kleinen Kreis über mögliche Strategien und Kampagnen brüten. Einer seiner Berater proklamiert schon jetzt: Migration und Muslime werden zwar ein Dauerbrenner und ein blaues Erfolgsthema bleiben. Aber je länger die Erdölpreise nach oben schießen, die Inflation damit hoch bleibt und die Konjunkturflaute andauert, desto mehr rücken Wirtschaftsthemen ins Zentrum der blauen Agenda.