Politik Backstage: Kehraus im Hohen Haus

Die Ministerin nahm die ÖVP beim Wort und setzte eine mit Praktikern und Theoretikern besetzte Arbeitsgruppe ein. Als Zadić ein Jahr danach deren Bericht vorlegte, hieß der Kanzler Karl Nehammer. Die kurzfristige türkise Begeisterung für den Bundesstaatsanwalt hatte sich verflüchtigt. Statt eines gemeinsamen Kraftakts gruben sich Türkis und Grün in ihren Positionen bei wesentlichen Umsetzungsfragen ein. Die ÖVP präferierte das Modell eines Bundesstaatsanwalts, der vom Parlament eingesetzt und von diesem auch laufend kontrolliert wird. Kritiker sahen darin die Fortsetzung der jetzigen politischen Weisungsspitze mit anderen Mitteln.

Die grüne Justizministerin präferierte ein Modell, das sich davon in zwei Punkten substanziell unterscheidet: Bestellt werden soll der oberste Weisungsgeber nicht durch die Politik, sondern durch einen „Rat der Gerichtsbarkeit“, also allein durch die Justiz. Und diese soll keine einzelne Person, sondern ein Kollegialorgan küren. Begründung: Wenn das wieder nur eine Person sei, bestehe die Gefahr von persönlichem Druck und politischen Angriffen. Was damals in Expertenkreisen und Politik niemand laut aussprechen wollte, aber sehr wohl meinte: Bei einem Kollegialorgan bestehe auch nicht die Gefahr des Comebacks eines Schatten-Justizministers à la Christian Pilnacek.