Politik Backstage: „Der Reformmotor stottert“

Am Montag, 23. März, kommt nun die zentrale politische Steuerungsgruppe wieder zusammen: Die Chefs der Regierungsparteien, Spitzenrepräsentanten der Länder sowie die Chefs von Städte- und Gemeindebund sollen gemeinsam den Stand der Verhandlungen bewerten. Die Erwartungen halten sich vorab in Grenzen. Ein Länder-Mann ließ dieser Tage intern bereits wissen: „Entscheidend wird erst das Treffen der Steuerungsgruppe Ende Juni sein, wenn wir in der Landeshauptleutekonferenz einen Konsens erzielt haben.“ Diplomatischer Nachsatz: „Bis dahin hat auch die Bundesregierung noch genügend Zeit, zu einer gemeinsamen Position zu finden.“

In Länderkreisen sind immer mehr Beteiligte überrascht, wie wenige Wünsche, Vorschläge oder gar Forderungen die Dreierkoalition bei ihrem Prestigeprojekt „Reformpartnerschaft“ bislang an die Länder herangetragen hat.

Als politischer Treiber im Wiener Regierungsviertel sieht sich nicht zuletzt deshalb in den letzten Monaten zunehmend der kleinste Regierungspartner. Just am Freitag, dem 13. März, entlud sich der schwelende Konflikt über den empfundenen Reformleerlauf am Rande einer Sitzung, die als Reverenz an das Landeshauptleute-Vorsitzland in Innsbruck angesetzt war. Bund, Länder und Gemeinden konnten zwar an diesem Tag stolz weitere Fortschritte bei der Digitalisierung von Amtswegen inklusive grünen Lichts für den Einsatz von Chatbots in der Verwaltung vermelden. Seitens des Bundes hatten die Staatssekretäre Alexander Pröll (ÖVP) und Josef Schellhorn (Neos) gemeinsam mit SPÖ-Mann Jörg Leichtfried den Reformschritt vorangetrieben.

Zur geplanten Verhandlung mit Mattle & Co. über Kompetenzbereinigungen in der Verwaltung reisten freilich nur Pröll und Schellhorn an. Leichtfried ließ sich durch zwei Mitarbeiterinnen vertreten. „Da ist dem Sepp Schellhorn der Kragen geplatzt“, berichtet ein Teilnehmer. Der langjährige Salzburger Gastro-Unternehmer machte seinem Ärger vor allem über mangelndes Engagement seitens des roten Regierungspartners Luft: Statt praktisch fertige Reformvorhaben abzuhaken, würden diese offenbar als Abtauschmasse für die vielen noch offenen Themenfelder zurückgehalten.

Zumal sich dann während der Sitzung statt Leichtfried auch noch der Wiener Stadtrat Jürgen Czernohorszky, zuständig für Klima, Demokratie und Personal, telefonisch zuschaltete.

Auch in ÖVP-Kreisen wird schon länger bemängelt, dass nicht nur Bund und Länder, sondern auch die SPÖ Bedarf nach interner Klärung der Kompetenzen habe. „Entweder ist das eine Taktik, dass immer wieder jemand anderer für die SPÖ verhandelt, um bei unliebsamen Themen zu bremsen, oder es ist Ausdruck der inneren Zerrissenheit“, sagt ein Regierungsmann. „Beides wird uns auf Dauer nicht guttun. Denn wenn der Reformmotor weiter so stottert und wir bis zum Sommer nicht in die Gänge kommen, dann steht ein herzeigbarer Erfolg des ganzen Projekts auf dem Spiel.“