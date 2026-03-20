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Politik Backstage Podcast: „Der Reformmotor stottert“

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 © Land Tirol/Fitsch

Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (vorne links neben Bundeskanzler Christian Stocker) treibt das Großreformvorhaben „Reformpartnerschaft“ voran.

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trend-Kolumnist Josef Votzi über Anton Mattle, der seit Wochen Schwung in die „Reformpartnerschaft“ zu bringen versucht, und Sepp Schellhorn, dem intern jüngst der Kragen platzte.

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Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum Neos-Chefverhandler Sepp Schellhorn intern jüngst der Kragen Richtung Rot platzte. 

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