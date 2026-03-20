Politik Backstage Podcast: „Der Reformmotor stottert“

Wie jede Woche erzählt Ihnen die KI-generierte Stimme von trend-Kolumnist Josef Votzi auch dieses Mal im neuen Podcast zu „Politik Backstage“ die Insider aus dem Innenleben der österreichischen Politik:

Warum Neos-Chefverhandler Sepp Schellhorn intern jüngst der Kragen Richtung Rot platzte.